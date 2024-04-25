Отдых в мае: каир — топовое направление с выгодными ценами на проживание

По информации от сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, в мае одним из выгодных направлений для российских туристов является Каир, столица Египта.
В этом городе можно сэкономить до 41 процента на проживании, например, номер в трехзвездочном отеле обойдется всего в 1,5 тысячи рублей в сутки. Также в списке выгодных мест упоминаются Батуми (2 тысячи рублей), Гавана (3,5 тысячи рублей) и Шарм-эш-Шейх (2 тысячи рублей).
Стоит отметить, что в мае цены на проживание в Гонконге и Шардже снизились почти на треть по сравнению с апрелем и составляют теперь 3,5 тысячи рублей в сутки. Также стоимость гостиниц в Киото (5 тысяч рублей), Будапеште (3,2 тысячи рублей), Бишкеке (2,4 тысячи рублей) и Сиде (3,5 тысячи рублей) снизилась на четверть.
Если ваша рассада томатов имеет тонкие стебли и светлые листья вместо ярко-зелёных, попробуйте эти подкормки.