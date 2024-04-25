Отдых в мае: каир — топовое направление с выгодными ценами на проживание

Каир назвали топовым направлением для отдыха в мае

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

По информации от сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, в мае одним из выгодных направлений для российских туристов является Каир, столица Египта.

Фото: en.wikipedia.org by Ahmed Al.Badawy from Cairo, Egypt is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

В этом городе можно сэкономить до 41 процента на проживании, например, номер в трехзвездочном отеле обойдется всего в 1,5 тысячи рублей в сутки. Также в списке выгодных мест упоминаются Батуми (2 тысячи рублей), Гавана (3,5 тысячи рублей) и Шарм-эш-Шейх (2 тысячи рублей).

Стоит отметить, что в мае цены на проживание в Гонконге и Шардже снизились почти на треть по сравнению с апрелем и составляют теперь 3,5 тысячи рублей в сутки. Также стоимость гостиниц в Киото (5 тысяч рублей), Будапеште (3,2 тысячи рублей), Бишкеке (2,4 тысячи рублей) и Сиде (3,5 тысячи рублей) снизилась на четверть.

Я в шоке от Каира!!! / Ничего нельзя, за всё давай деньги / Египетское путешествие 🇪🇬 #каир #египет