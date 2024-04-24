Россия для Русских? Американца высмеяли за страх ехать в Россию

Американец испугался ехать в Россию и был высмеян в интернете

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Американец, собиравшийся отправиться в Россию в качестве туриста вместе с родственниками, испытал тревогу по поводу своей безопасности, что вызвало насмешки в интернете.

Фото: www.flickr.com by U.S. Department of Agriculture is licensed under public domain

Он поделился своими опасениями на форуме Reddit, упомянув, что его тетя, обладающая российским гражданством, предупредила его о возможных рисках для лиц без российского паспорта. В своем посте он спросил, как американцам стоит путешествовать в Россию.

В ответах пользователей форума прозвучали шутки над этим американским туристом из-за его страхов. Некоторые предложили депортировать его в Сибирь, где, якобы, ему придется добывать уран голыми руками, другие пошутили про оставление дома наркотиков и оружия, чтобы избежать проблем, и даже выразили "любовь" к американцам, утверждая, что они являются "бесплатным кормом" для местных медведей.