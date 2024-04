Россия для Русских? Американца высмеяли за страх ехать в Россию

Американец, собиравшийся отправиться в Россию в качестве туриста вместе с родственниками, испытал тревогу по поводу своей безопасности, что вызвало насмешки в интернете.

Фото: www.flickr.com by U.S. Department of Agriculture is licensed under public domain