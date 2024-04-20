Новые горизонты: российские авиарейсы в Южную Америку и Африку в 2024 году

В России возникла идея начать прямые рейсы в Южную Америку, а также установить воздушное сообщение с Зимбабве и Намибией в Африке, и организовать чартерные рейсы в Северную Корею. Об этом рассказала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, сообщает Sputnik Africa.
Ломидзе отметила, что Минэкономразвития России активно обсуждает возможность запуска прямых рейсов по этим направлениям с начала 2024 года. Однако она добавила, что сложно предсказать, реализуются ли все эти планы.
В середине марта директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев заявил, что Россия в 2024 году намерена установить прямое авиасообщение с Саудовской Аравией, Кувейтом, Филиппинами и Индонезией. Согласно словам главы АТОР, российские туристы "с удовольствием посещают" последнее из этих государств, даже сделав пересадку.
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