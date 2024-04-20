Авито презентует новый сервис для туризма: 13 тысяч гостиниц доступны нашему сервису уже с осени

"Авито" запускают новый сервис для туризма по России

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Представители компании объявили, что начиная с осени, в их сервисе будет доступно 13 тысяч гостиниц, представленных в специальном разделе в приложении и на сайте. Этот раздел позволит пользователям арендовать различные виды жилья для краткосрочного проживания.

Фото: commons.wikimedia.org by SkyOne121 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Сотрудники "Авито" сообщили, что уже сейчас у них имеется широкий выбор частного жилья, но к осени 2024 года там появится 70% всех гостиниц и отелей. Перечень предложений будет постоянно расширяться.

На презентации было отмечено, что в этом летнем сезоне самыми востребованными направлениями будут Краснодарский край, Санкт-Петербург с Ленинградской областью, Москва и Подмосковье, Крым, Минеральные воды и Алтай.