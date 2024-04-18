Российские туристы из Таиланда: история безбагажного приключения

Россияне остались без багажа прилетев из Таиланда

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Около ста российских туристов столкнулись с неприятным сюрпризом после прибытия из Таиланда. По информации от портала TourDom, группа путешественников, прилетевшая вечером во вторник, 16 апреля, в Санкт-Петербург из Пхукета, обнаружила, что их багаж не появился на ленте выдачи в аэропорту Пулково.

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Сотни пассажиров потратили несколько дополнительных часов в аэропорту, заполняя заявления на поиски пропавших вещей. Однако истинные причины этой задержки стали ясны лишь через несколько часов после вылета.

Оказалось, что из-за сильного встречного ветра сотрудники авиакомпании приняли решение оставить часть багажа на тайском курорте. Это решение было принято из соображений безопасности и чтобы избежать риска повышенного расхода топлива в условиях плохой погоды.

Перевозчик обещал доставить вещи туристов в Санкт-Петербург в ближайшее время с транзитом через Москву. Доставка будет осуществлена по адресам, указанным пассажирам.

Путешественники с иронией заметили, что некоторые из них, возможно, будут рады получить свои чемоданы с фруктами через пару дней.