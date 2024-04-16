Лучшие курорты России 2024: планируйте свой идеальный отдых уже сейчас

Весной и летом 2024 года Крым остается одним из самых популярных направлений для отдыха в России, при этом сохраняя доступные цены для посетителей. Об этом сообщил Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), на пресс-конференции.
"Крым остается единственным регионом, где сохраняются оптимальные цены, а некоторые даже снижаются. В прошлом году были проблемы с логистикой, и регион потерял около 30% туристов. В этом году аэропорт пока еще не возобновил полеты, но запущены новые поезда. Крым продолжает быть одним из самых востребованных курортов", — отметил он.
Эксперты также отмечают высокий спрос на Москву, Санкт-Петербург и Золотое кольцо в преддверии майских праздников. Традиционно большой поток туристов ожидается в Краснодарском крае, на Кавказе и в Кавказских Минеральных водах.
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