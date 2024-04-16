Камбоджа: реальные проблемы безопасности и разочарование для туристов

Россиянин посетил Камбоджу и описал ее фразой "больше не ногой"

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский блогер, путешественник, поделился своими впечатлениями о поездке в Камбоджу в своем блоге на платформе "Дзен" под названием "Кутовой про путешествия".Он описал эту страну фразой "больше не поеду".

Фото: www.flickr.com by Clay Gilliland is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

По мнению автора, Камбоджа "приближается к самым бедным регионам Индии". Несмотря на утверждения о быстром развитии и улучшении сервиса в стране, блогер утверждает, что это не так. Он сравнивает ситуацию с Бангкоком, где, по его мнению, развитие гораздо более заметно.

Кроме того, блогер отметил, что в Камбодже туристы чувствуют себя не в безопасности. Он приводит пример случая, когда его девушку пытались ограбить на улице Пномпенха. Блогер заключает, что в туристических местах люди рассматривают посетителей как источник дохода, и считает, что это ощущается особенно сильно в бедных странах, в отличие от, например, Таиланда.

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