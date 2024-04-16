Голый туризм: преимущества и привлекательность голых круизов перед стандартным отдыхом

Супруги попробовали голый круиз и навсегда отказались от отдыха в одежде

2:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Супруги из США поделились своим опытом о голых круизах, которые стали для них предпочтительной формой отдыха без одежды. Это сообщает The US Sun.

Фото: www.flickr.com by Carlos Allevato is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Майкл Браун, 56 лет, из Делавэра, и его 50-летняя жена Лори, проведя в браке 20 лет и воспитав двоих детей, пристрастились к нудизму, начиная с домашнего заднего двора, скрытого от соседских глаз. Однако в 2015 году они решили попробовать что-то новое и отправились на голый круиз после того, как узнали об этой возможности в интернете.

Это путешествие на корабле, где тысячи людей практикуют нудизм, полностью восхитило их. С тех пор они совершили девять таких круизов, посетив различные места, такие как острова Аруба, Кюрасао, а также различные точки в Мексике, Доминиканской Республике и на Багамах, потратив на это около 40 тысяч долларов.

Теперь они предпочитают голые круизы другим формам путешествий, утверждая, что люди, выбирающие такие круизы, более доброжелательны и открыты, чем туристы на обычных круизах.

"На обычных круизах люди кажутся мне грубыми и все время сидят в телефонах", — говорит Майкл.

Он также отмечает, что благодаря этим путешествиям они завели множество интересных знакомств, некоторые из которых стали их близкими друзьями.

Супруги подчеркивают, что на голых круизах все чувствуют себя расслабленно, не беспокоясь о внешнем виде, и могут участвовать в различных мероприятиях, таких как йога, тренировки, фотосессии или комедийные представления, полностью обнаженными. Они также уточняют, что для них сексуальный контекст не является основной целью таких круизов, и что на нудистских судах существуют определенные правила, обеспечивающие комфорт для всех пассажиров, например, требование одеваться в общественных местах, таких как рестораны.