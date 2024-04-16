Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Scientific Reports: уничтожение записей негативных мыслей избавляет от гнева
Состоялись телефонные переговоры России и Ирана
ICE Futures: биржевая стоимость какао-бобов составляет 11 тысяч долларов за тонну
Как справиться с тлёй на рассаде
Насколько действительно полезны смузи, как мы обычно предполагаем
Три миллиарда лет климат на Земле позволит сохранить возможность существования всех известных форм жизни
Нашумевший законопроект об ужесточении мобилизации подписал Зеленский
Клиенты "Росгосстраха" из зоны подтопления в Оренбургской области получили выплаты
Кинологи рассказали, как отучить собаку тянуть поводок
Голый туризм: преимущества и привлекательность голых круизов перед стандартным отдыхом

Супруги попробовали голый круиз и навсегда отказались от отдыха в одежде

2:03
Туризм

Супруги из США поделились своим опытом о голых круизах, которые стали для них предпочтительной формой отдыха без одежды. Это сообщает The US Sun.

Супруги попробовали голый круиз и навсегда отказались от отдыха в одежде
Фото: www.flickr.com by Carlos Allevato is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Майкл Браун, 56 лет, из Делавэра, и его 50-летняя жена Лори, проведя в браке 20 лет и воспитав двоих детей, пристрастились к нудизму, начиная с домашнего заднего двора, скрытого от соседских глаз. Однако в 2015 году они решили попробовать что-то новое и отправились на голый круиз после того, как узнали об этой возможности в интернете.

Это путешествие на корабле, где тысячи людей практикуют нудизм, полностью восхитило их. С тех пор они совершили девять таких круизов, посетив различные места, такие как острова Аруба, Кюрасао, а также различные точки в Мексике, Доминиканской Республике и на Багамах, потратив на это около 40 тысяч долларов.

Теперь они предпочитают голые круизы другим формам путешествий, утверждая, что люди, выбирающие такие круизы, более доброжелательны и открыты, чем туристы на обычных круизах.

"На обычных круизах люди кажутся мне грубыми и все время сидят в телефонах", — говорит Майкл.

Он также отмечает, что благодаря этим путешествиям они завели множество интересных знакомств, некоторые из которых стали их близкими друзьями.

Супруги подчеркивают, что на голых круизах все чувствуют себя расслабленно, не беспокоясь о внешнем виде, и могут участвовать в различных мероприятиях, таких как йога, тренировки, фотосессии или комедийные представления, полностью обнаженными. Они также уточняют, что для них сексуальный контекст не является основной целью таких круизов, и что на нудистских судах существуют определенные правила, обеспечивающие комфорт для всех пассажиров, например, требование одеваться в общественных местах, таких как рестораны.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Экспертные советы: как успешно проносить ручную кладь на борт самолета сверх нормы

Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.

Стюардессы поделились секретом, как проносить на борт ручную кладь сверх нормы
Как использовать чистотел на участке
Польза огромна: рассказываем, как использовать чистотел на участке
Почему служебных собак всегда ждет усыпление: спецслужбы открыли правду
Екатерина Стриженова показала семейное фото с дочерью и очаровательными внуками: безграничное счастье
Си Цзиньпин высказался по поводу "мирных переговоров" в Швейцарии по Украине Любовь Степушова Под Харьковом "Искандер" уничтожил кого-то "важного", в Часовом Яре ВДВ давит ВСУ Дмитрий Плотников Пенза: провинциальный русский город заворожит достопримечательностями Ирина Савченко
Новые правила ручной клади: что изменится с 11 апреля в авиакомпании "Red Wings"
Затачиваем тупой секатор: не придётся покупать новый инструмент
Идеальное сочетание: вот что нужно посадить рядом с пионами
Идеальное сочетание: вот что нужно посадить рядом с пионами
Последние материалы
ICE Futures: биржевая стоимость какао-бобов составляет 11 тысяч долларов за тонну
Как справиться с тлёй на рассаде
Насколько действительно полезны смузи, как мы обычно предполагаем
Три миллиарда лет климат на Земле позволит сохранить возможность существования всех известных форм жизни
Клиенты "Росгосстраха" из зоны подтопления в Оренбургской области получили выплаты
Нашумевший законопроект об ужесточении мобилизации подписал Зеленский
Кинологи рассказали, как отучить собаку тянуть поводок
Foreign Affairs приводит подробности срыва переговоров в Стамбуле
Политик Филиппо заявил об отсутствии желания у французов воевать против России
В РПЦ выступили против рекламы и показа "Слова пацана" на телеканалах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников