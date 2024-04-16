Стюардессы предостерегли: выбор одежды для комфортного полета и возможности попасть в первый класс

Стюардессы объяснили, почему нельзя носить кроссовки и джинсы в самолете

0:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Выбор одежды может определить, будет ли пассажир приглашен в первый класс на борту самолета. Подробно рассмотрим, какую одежду стоит избегать при путешествии на самолете.

Фото: www.flickr.com by Austrian Airlines is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Не рекомендуется носить джинсы и кроссовки во время полета. Также следует избегать спортивных штанов, леггинсов, шорт и шлепанцев, а также не следует носить грязную обувь.

Женщинам рекомендуется надевать брюки с блейзером или платье, а мужчинам — брюки с рубашкой. Хотя это может показаться неудобным, такой выбор одежды поможет выделиться и, возможно, получить возможность бесплатного обслуживания в первом классе.