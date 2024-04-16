Стюардессы предостерегли: выбор одежды для комфортного полета и возможности попасть в первый класс

Выбор одежды может определить, будет ли пассажир приглашен в первый класс на борту самолета. Подробно рассмотрим, какую одежду стоит избегать при путешествии на самолете.
Не рекомендуется носить джинсы и кроссовки во время полета. Также следует избегать спортивных штанов, леггинсов, шорт и шлепанцев, а также не следует носить грязную обувь.
Женщинам рекомендуется надевать брюки с блейзером или платье, а мужчинам — брюки с рубашкой. Хотя это может показаться неудобным, такой выбор одежды поможет выделиться и, возможно, получить возможность бесплатного обслуживания в первом классе.
Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.