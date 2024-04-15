Подождать или покупать? Как сформировать запасы валюты для туризма

Эксперты посоветовали покупать валюту перед летним отпуском

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Поскольку многие жители России планируют провести летний отпуск за рубежом, эксперты рекомендуют заранее пополнить запасы иностранной валюты. Это не только позволит экономить деньги, но и защитит от возможных рисков, связанных с изменениями валютного курса.

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"Для формирования запасов валюты перед поездкой за границу наилучшим решением будет ежемесячная покупка определенной суммы валюты", — подчеркнул главный аналитик Банки. ру Богдан Зварич. Он также отметил, что такой подход поможет избежать возможных колебаний курса валюты и обеспечит необходимые финансовые средства для отдыха.

Однако, если планируется использовать неизрасходованные средства на другие цели, стоит учитывать процентные ставки по вкладам.

"Принимая во внимание текущие процентные ставки по вкладам, неизрасходованные рубли к летнему периоду могут принести небольшой доход в размере 2-3 процентов, что поможет компенсировать возможное ослабление национальной валюты", — отметил Андрей Челюскин, начальник управления информации и специальных проектов департамента корпоративного развития и стратегических коммуникаций группы "Магнезит".