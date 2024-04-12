"Желтый Джек" бродит по миру в поисках новой жертвы: британское МИД предупреждает о новой лихорадке

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Смертельная болезнь "Желтый Джек" стремительно распространяется по миру

1:50
Туризм

Предупреждение о росте случаев "Желтой лихорадки" — смертельного заболевания, также известного как "Желтый Джек" — было направлено к путешественникам, направляющимся в страны Карибского бассейна, определенные части Африки, а также Центральной и Южной Америки. Британский Travel Health Pro, официальный ресурс для консультаций правительства Великобритании по вопросам здоровья во время путешествий, опубликовал это предупреждение для туристов из Великобритании.

Смертельная болезнь "Желтый Джек" стремительно распространяется по миру
Фото: commons.wikimedia.org by Gian Bernal is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Представители Министерства иностранных дел Великобритании отметили, что многие из стран, где были зафиксированы случаи "Желтой лихорадки", пока еще не являются популярными туристическими направлениями. Однако они настоятельно рекомендовали всем путешественникам пройти вакцинацию и, по возможности, получить международный сертификат о вакцинации или профилактике (ICVP) перед поездкой в эти регионы.

Симптомы "Желтой лихорадки" включают мышечные боли, высокую температуру, головную боль, потерю аппетита, тошноту и рвоту. Большинство пациентов отмечают улучшение через несколько дней после начала симптомов, однако у 15-25% случаев в течение 24 часов после видимого выздоровления может развиться более серьезное осложнение — острый геморрагический синдром, сопровождающийся кровотечениями из рта, глаз, ушей и желудка.

Национальная служба здравоохранения также рекомендует ряд мер для снижения риска заражения "Желтой лихорадкой" во время пребывания в регионах, где она распространена. К таким мерам относятся ношение одежды с длинными рукавами и брюками для защиты от насекомых, особенно рано утром и поздним вечером, когда насекомые наиболее активны. Также рекомендуется использование репеллентов, предотвращение проникновения насекомых в помещение и сон под москитной сеткой.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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