"Город будущего": новый город на побережье Египта

В Египте планируют построить "город будущего"

1:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Этот планируемый "город будущего" представляет собой огромный туристический комплекс, финансовый центр и зону свободной торговли с высококлассной инфраструктурой. В рамках проекта также предусмотрено строительство своего собственного аэропорта. Правительство Египта выделило участки земли под международный аэропорт, что является еще одним шагом к реализации этого амбициозного проекта.

Фото: Openverse by S J Pinkney is licensed under CC BY 2.0

Туристический комплекс будет развернут на месте нынешнего небольшого города с численностью населения около 10 тысяч человек и охватит площадь более 170 квадратных километров. За осуществление проекта отвечает эмиратская компания, которая также привлекла инвестиции от ОАЭ в размере $35 миллиардов. Предполагается, что строительство начнется в начале 2025 года, и курорт сможет привлечь до 8 миллионов туристов ежегодно.

Рас-эль-Хекма, находящийся в провинции Матрух на Северном побережье Средиземного моря, является историческим местом и магнитом для многих людей. Расположенный на выдающемся мысе, он считается символом западных ворот и обладает богатым историческим наследием. Ранее здесь находился порт для кораблей и место отдыха для королей и президентов. В настоящее время Рас-эль-Хекма привлекает внимание как объект крупномасштабного развития, соответствующего современным требованиям в области туризма и инвестиций.