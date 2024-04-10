Бахрейн вводит новый туристический налог: что это значит для путешественников

Бахрейн вводит новый туристический налог с 1 мая

С 1 мая в Бахрейне будет введен новый туристический налог. Гости отелей теперь будут обязаны дополнительно вносить оплату в размере 8 долларов в сутки за номер.

Фото: www.flickr.com by Allan Donque from Manama, Kingdom of Bahrain is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Этот налог будет взиматься непосредственно при регистрации в отеле и можно будет оплатить наличными в долларах или банковской картой по курсу отеля. Некоторые эксперты полагают, что этот новый фактор может повлиять на выбор туристами страны для отдыха, особенно учитывая, что виза в Бахрейн также не бесплатна, стоимость составляет около 15 долларов.

Генеральный директор компании "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов отмечает, что российские туроператоры активно продвигают туристические путевки в Бахрейн, однако количество туристов, посещающих соседние страны, такие как Катар и ОАЭ, растет быстрее.