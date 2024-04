Бахрейн вводит новый туристический налог: что это значит для путешественников

С 1 мая в Бахрейне будет введен новый туристический налог. Гости отелей теперь будут обязаны дополнительно вносить оплату в размере 8 долларов в сутки за номер.

Фото: www.flickr.com by Allan Donque from Manama, Kingdom of Bahrain is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic