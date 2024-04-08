Выяснилось, где россияне собираются отдыхать на майских праздниках

На майских праздниках россияне планируют отдыхать в Грузии, Абхазии, Венгрии и Италии

2:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

По информации пресс-службы сервиса "Островок", спрос на отели и апартаменты как в России, так и за рубежом на майские праздники 2024 года (с 27 апреля по 12 мая) заметно вырос. В сравнении с прошлым годом, количество бронирований увеличилось на 35%. Зарубежные направления стали особенно популярны среди российских туристов, которые совершили на 85% больше бронирований по сравнению с прошлым годом.

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Наибольшее увеличение спроса на размещение было замечено в странах СНГ. В Грузии, Абхазии, Казахстане и Киргизии бронирования на майские праздники выросли практически в три раза, а в Узбекистане — вдвое. В Венгрии количество бронирований увеличилось втрое, а в Италии, Франции и Испании — соответственно на 42%, 21% и 15%.

Среди популярных направлений на майские праздники за границей входят Белоруссия, Узбекистан, Турция, Грузия, Таиланд, Япония, Италия, Армения, Абхазия и ОАЭ. Узбекистан поднялся на второе место в списке популярных направлений, обойдя Турцию, пишет Газета.Ru.

Средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах за рубежом на майские праздники составила 9 200 рублей, что на 15% выше, чем в прошлом году (8 000 рублей). Одновременно спрос на внутренние направления в России вырос на 27% по сравнению с прошлым годом.

Туристы также стали активнее бронировать размещение внутри страны. Наибольший рост бронирований был замечен в городах Владикавказе и Смоленске с увеличением бронирований на 68%. Краснодар, Казань, Зеленоградск и Суздаль также испытали рост бронирований более чем в полтора раза. В городах Нижний Новгород, Кисловодск и Москва бронирования увеличились на треть.

Самыми популярными направлениями на майские праздники остаются Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи, Калининград, Нижний Новгород, Ярославль, Волгоград, Кисловодск и Махачкала. Средняя стоимость забронированной ночи в различных объектах размещения по России на период праздников составляет 5 200 рублей, что на 16% выше, чем в прошлом году (4 500 рублей).