В начале мая начинается сезон спортивного отдыха на природе, и эксперты рассказали о популярных турах, которые выбирают активные туристы на майские праздники.
В Башкирии уже к концу апреля начинаются сплавы по рекам, а также организуются экскурсии к водопадам и трекинг в горы. В Карелии, в период майских праздников, когда реки особенно полноводны, большой популярностью пользуется однодневный рафтинг. Помимо сплавов, в такие туры могут включать посещение водопада Кивач, осмотр горного парка "Рускеала", а также городские экскурсии. На Кавказе туристы могут отправиться в джип-туры, на хайкинг или совершить восхождение по живописным маршрутам.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.