Эксперты поделились о предпочтениях активных туристов при выборе туров на майские праздники

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Майские приключения на природе: популярные туры для активного отдыха

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Туризм

В начале мая начинается сезон спортивного отдыха на природе, и эксперты рассказали о популярных турах, которые выбирают активные туристы на майские праздники.

Майские приключения на природе: популярные туры для активного отдыха
Фото: commons.wikimedia.org by Марина Сиротинина is licensed under CC0

В Башкирии уже к концу апреля начинаются сплавы по рекам, а также организуются экскурсии к водопадам и трекинг в горы. В Карелии, в период майских праздников, когда реки особенно полноводны, большой популярностью пользуется однодневный рафтинг. Помимо сплавов, в такие туры могут включать посещение водопада Кивач, осмотр горного парка "Рускеала", а также городские экскурсии. На Кавказе туристы могут отправиться в джип-туры, на хайкинг или совершить восхождение по живописным маршрутам.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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