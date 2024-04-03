Встретить в различных заведениях предложения без мяса стало обыденным явлением для многих обитателей Северной столицы. Тем не менее, не везде удаётся приготовить вкусные и качественные блюда. О том, где можно попробовать первоклассные вегетарианские блюда, рассказывает материал от "ФедералПресс".
Ресторан "Авокадо Квин"
Это заведение, названное в честь авокадо, находится на Итальянской улице. Половина предложений в меню готовится с использованием этого популярного фруктового растения. Шеф-поваром петербургского ресторана "Авокадо Квин" является Александр Левченков, ранее работавший в таких заведениях, как "Нама", "Мандарин" и "Будда-бар".
"Хорошие Люди внутри"
Этот ресторан, расположенный в Курортном районе, предлагает исключительно органический подход к европейской и азиатской кухне. Здесь можно попробовать разнообразные блюда из Европы и Азии, специально адаптированные к принципам здорового питания. Все приготовленные здесь блюда лишены лишнего масла, жира или майонеза.
"Огурцы"
Это полностью веганское кафе на набережной реки Фонтанки. Основу меню составляют исключительно веганские блюда: от салата с нутом и пасты с соусом песто и тофу до различных видов боулов и сэндвичей с грибами шиитаке. Здесь также доступны завтраки в течение всего дня.
"Jiva Burgers"
Это вегетарианская бургерная, расположенная на перекрёстке Казанской улицы и канала Грибоедова. Здесь представлено небольшое заведение с открытой кухней и небольшим влиянием индуистской культуры. В кафе предлагается возможность создать бургер по принципу конструктора, используя только ингредиенты без мяса.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.