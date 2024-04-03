Лучшие способы оплаты за рубежом без карт "Мир": советы для российских путешественников

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Как расплачиваться за границей в странах с неработающими картами "Мир"

1:48
Туризм

Проблемы, с которыми столкнулись россияне при использовании карт "Мир" за границей в Армении, Киргизии и Казахстане, связаны с введением санкций США против оператора карт Платежной системы "Мир" и АО "Национальная Система Платежных Карт". В результате банки в указанных странах прекратили обслуживание карт "Мир".

Как расплачиваться за границей в странах с неработающими картами "Мир"
Фото: money.yandex.ru by ООО Яндекс.Деньги is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Для тех, кто планирует поездки за границу, существует несколько альтернативных вариантов оплаты:

  1. Наличные доллары
    Наличные доллары могут стать надежным резервом, однако не стоит рассчитывать на их использование исключительно. Наличные следует использовать как дополнительный источник средств.

  2. Перевод денег через системы Contact и Золотая Корона
    Эти системы позволяют отправлять рубли, которые затем можно обменять на местную валюту за рубежом. Но следует учитывать установленные лимиты и разрешенные страны для переводов.

  3. Открытие счета или карты за границей
    Некоторые туроператоры предлагают маршруты на несколько дней за границу, чтобы клиенты могли получить зарубежную карту. Однако открытие счета или карты за границей может быть сложным и требовать специальных документов.

  4. Карта Union Pay
    Карты Union Pay можно использовать во многих странах мира, в том числе и в России. Это может быть удобным вариантом для оплаты за границей.

  5. Кобейджинговая карта
    Некоторые банки выпускают кобейджинговые карты, которые объединяют в себе платежные системы, такие как российский "Мир" и китайская UnionPay.

    Таким образом, если одна система не работает, можно воспользоваться другой.
    Перед поездкой за границу рекомендуется тщательно изучить финансовые условия в стране и подготовить соответствующие платежные инструменты. Лучше иметь при себе несколько вариантов оплаты, чтобы обеспечить гибкость и избежать проблем с оплатой.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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