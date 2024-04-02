Эксклюзивные впечатления: арабские гастрономические туры в России

Арабские туристы массово едут в Россию по одной причине

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешественники из арабских стран приступили к путешествиям в Россию в поисках новых гастрономических впечатлений, как сообщается в исследовании, проведенном Центром стратегических разработок.

Фото: commons.wikimedia.org by Mohans1995 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Изучив ситуацию, аналитики пришли к выводу, что гости из стран Персидского залива предпочитают посещать крупные города, где доступны высококлассные рестораны и уникальные развлечения. Они активно составляют списки мест, которые хотели бы посетить, и обмениваются ими между собой.

Тем временем туристы из Ирана интересуются горнолыжными курортами, экстремальными приключениями и историческими достопримечательностями. Они выбирают поездки на такие места, как Байкал, Эльбрус, Алтай и Мурманск, чтобы насладиться видом северного сияния.

Авторы исследования подчеркнули важность предоставления высококачественного сервиса и разнообразных туристических продуктов для привлечения арабских туристов. Также важно иметь в распоряжении халяльные рестораны и места для выполнения молитв. Развитие прямых авиаперелетов также может способствовать увеличению числа заинтересованных путешественников.