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Согласно заявлению главы ETA Элькади, египетские отели не собираются отказываться от системы "все включено"

Египетские отели сохранят формат "всё включено"

0:51
Туризм » Путешествия

Египетские гостиницы не планируют отказываться от популярной системы "всё включено", заявил глава управления по туризму Египта (ETA) Амр Элькади, сообщает РИА Новости.

Египетские отели сохранят формат "всё включено"
Фото: commons.wikimedia.org by University of Exeter is licensed under CC BY 2.0

"Решение остается за отелями, и они продолжают применять систему "всё включено", но с некоторыми изменениями", — пояснил он.

Элькади подчеркнул, что концепция "всё включено" идеально подходит для семей с детьми, которые любят отдыхать у бассейна и посещать рестораны без ограничений.

Кроме того, для гостей добавлена возможность посещения ресторанов A la carte, которая также включена в стоимость проживания. Теперь посетители могут выбрать обслуживание в любом ресторане отеля вместо шведского стола. Элькади обратил внимание, что такая система питания поможет уменьшить количество пищевых отходов, что является основной проблемой шведского стола

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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