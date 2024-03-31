Египетские гостиницы не планируют отказываться от популярной системы "всё включено", заявил глава управления по туризму Египта (ETA) Амр Элькади, сообщает РИА Новости.
"Решение остается за отелями, и они продолжают применять систему "всё включено", но с некоторыми изменениями", — пояснил он.
Элькади подчеркнул, что концепция "всё включено" идеально подходит для семей с детьми, которые любят отдыхать у бассейна и посещать рестораны без ограничений.
Кроме того, для гостей добавлена возможность посещения ресторанов A la carte, которая также включена в стоимость проживания. Теперь посетители могут выбрать обслуживание в любом ресторане отеля вместо шведского стола. Элькади обратил внимание, что такая система питания поможет уменьшить количество пищевых отходов, что является основной проблемой шведского стола
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.