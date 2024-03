Согласно заявлению главы ETA Элькади, египетские отели не собираются отказываться от системы "все включено"

Египетские гостиницы не планируют отказываться от популярной системы "всё включено", заявил глава управления по туризму Египта (ETA) Амр Элькади, сообщает РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by University of Exeter is licensed under CC BY 2.0