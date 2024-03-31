Согласно заявлению главы ETA Элькади, египетские отели не собираются отказываться от системы "все включено"

Египетские отели сохранят формат "всё включено"

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм Путешествия

Египетские гостиницы не планируют отказываться от популярной системы "всё включено", заявил глава управления по туризму Египта (ETA) Амр Элькади, сообщает РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by University of Exeter is licensed under CC BY 2.0

"Решение остается за отелями, и они продолжают применять систему "всё включено", но с некоторыми изменениями", — пояснил он.

Элькади подчеркнул, что концепция "всё включено" идеально подходит для семей с детьми, которые любят отдыхать у бассейна и посещать рестораны без ограничений.

Кроме того, для гостей добавлена возможность посещения ресторанов A la carte, которая также включена в стоимость проживания. Теперь посетители могут выбрать обслуживание в любом ресторане отеля вместо шведского стола. Элькади обратил внимание, что такая система питания поможет уменьшить количество пищевых отходов, что является основной проблемой шведского стола