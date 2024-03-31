Путешествие в удивительный мир Исландии: традиции, обычаи и уникальные особенности местных жителей

Исландия: пять удивительных фактов о жизни на острове среди вулканов

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Потомки викингов обычно ассоциируются с воинственностью и строгостью, однако на самом деле современные исландцы проявляют дружелюбие, коммуникабельность и терпимость к окружающим.

Фото: flickr.com by Bjørn Giesenbauer is licensed under CC BY-SA 2.0

От былого воинского величия остались лишь экспонаты в музеях и всемирно известные саги. Вот несколько любопытных фактов о современном народе Исландии:

Ходят за хлебом в пижамах

Жители этого острова предпочитают жить без предрассудков, поэтому никто не удивится, если увидит человека в пижаме в магазине. Для них это абсолютно нормально, в то время как привычка россиянок накладывать макияж, прежде чем выйти за покупками, исландцам кажется чуждой.

Обожают бассейны

Исландцы предпочитают купаться в термальных источниках, которых на острове предостаточно. В Исландии существует множество специализированных оздоровительных комплексов с чистейшей водой, мощенными дорожками, душевыми и раздевалками. Даже в самые холодные дни можно насладиться горячими источниками, на фоне великолепных природных пейзажей.

Пьют рыбий жир

Эта необычная традиция связана с географическими особенностями страны. Зимой в Исландии световой день длится всего несколько часов, что приводит к дефициту витамина D у жителей. Чтобы компенсировать его, многие из них употребляют рыбий жир.

Верят в эльфов

Значительная часть населения верит в существование домовых, эльфов и других волшебных существ. В стране даже существует специальная комиссия, оценивающая влияние новых строений на жизнь волшебных обитателей.

Доверяют людям

В Исландии редко кто получает должности благодаря связям, а двери обычно не запираются. Даже полицейские часто ходят без оружия, потому что страна считается одной из самых безопасных в мире.