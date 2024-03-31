Исследование выявило, сколько россияне готовы потратить на покупку новой одежды перед путешествием

Исследование: сколько денег в среднем тратят россияне на одежду для путешествий?

Специалисты определили, сколько россияне готовы потратить на обновку перед предстоящими путешествиями. Опрос провели онлайн-платформа Tutu и бренд женской одежды Mono-Stil. В нем участвовали 1,8 тысячи женщин в возрасте от 18 лет.

Фото: Unsplash by Hannah Morgan is licensed under public domain

Согласно результатам, 40,7% россиян тратят от 10 тысяч до 30 тысяч рублей на приобретение новой одежды для отдыха.

Примерно 22,2% модниц готовы потратить от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, лишь 3,7% заявили, что готовы потратить от 70 тысяч до 100 тысяч рублей на одежду для курортного отдыха.

Почти 10% опрошенных отметили минимальные расходы (до 5 тысяч рублей), однако чуть более четверти респондентов заявили, что они не планируют обновлять гардероб перед своим следующим отпуском.

Тем временем, многие россияне уже готовятся к майским праздникам и планируют отправиться на отдых в этот период