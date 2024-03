Исследование выявило, сколько россияне готовы потратить на покупку новой одежды перед путешествием

Специалисты определили, сколько россияне готовы потратить на обновку перед предстоящими путешествиями. Опрос провели онлайн-платформа Tutu и бренд женской одежды Mono-Stil. В нем участвовали 1,8 тысячи женщин в возрасте от 18 лет.

Фото: Unsplash by Hannah Morgan is licensed under public domain