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Российские туристы в Китае: взрывной рост на 197% за год

Поток туристов из России в Китай увеличился на 197%

1:29
Туризм

В начале 2024 года количество российских туристов, направляющихся в Китай, выросло на 197% по сравнению с предыдущим годом. Эти данные были представлены Мариной Амурской, заведующей кафедрой международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ.

Поток туристов из России в Китай увеличился на 197%
Фото: openverse by jamiejohndavies is licensed under "China Flag and Dome" by jamiejohndavies is licensed under CC BY 2.0.

С января по март 2024 года около 60% российских туристов выбрали для отдыха китайский курорт Хайнань, 30% посетили главные города материкового Китая, включая Пекин и Шанхай, а оставшиеся 10% отправились в страну в рамках деловых поездок.

Ожидается, что в 2024 году число российских туристов в Китае превысит трехмиллионную отметку, что превзойдет уровень до пандемии 2019 года, когда количество туристов составляло два миллиона человек.

Этот рост туристического потока связывают с укреплением сотрудничества между Россией и Китаем, а также с увеличением числа визитов представителей российских государственных органов. Положительное воздействие оказывает также улучшение доступности авиабилетов, что отражается в увеличении количества рейсов и развитии визовой поддержки со стороны китайских властей.

Важным фактором также является интерес российских предпринимателей к деловым мероприятиям в Китае. Увеличилось число пересечений границы в рамках деловых поездок и участия в бизнес-мероприятиях.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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