Российские туристы в Китае: взрывной рост на 197% за год

В начале 2024 года количество российских туристов, направляющихся в Китай, выросло на 197% по сравнению с предыдущим годом. Эти данные были представлены Мариной Амурской, заведующей кафедрой международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ.

Фото: openverse by jamiejohndavies is licensed under "China Flag and Dome" by jamiejohndavies is licensed under CC BY 2.0.