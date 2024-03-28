Российские туристы в Китае: взрывной рост на 197% за год

В начале 2024 года количество российских туристов, направляющихся в Китай, выросло на 197% по сравнению с предыдущим годом. Эти данные были представлены Мариной Амурской, заведующей кафедрой международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ.
С января по март 2024 года около 60% российских туристов выбрали для отдыха китайский курорт Хайнань, 30% посетили главные города материкового Китая, включая Пекин и Шанхай, а оставшиеся 10% отправились в страну в рамках деловых поездок.
Ожидается, что в 2024 году число российских туристов в Китае превысит трехмиллионную отметку, что превзойдет уровень до пандемии 2019 года, когда количество туристов составляло два миллиона человек.
Этот рост туристического потока связывают с укреплением сотрудничества между Россией и Китаем, а также с увеличением числа визитов представителей российских государственных органов. Положительное воздействие оказывает также улучшение доступности авиабилетов, что отражается в увеличении количества рейсов и развитии визовой поддержки со стороны китайских властей.
Важным фактором также является интерес российских предпринимателей к деловым мероприятиям в Китае. Увеличилось число пересечений границы в рамках деловых поездок и участия в бизнес-мероприятиях.
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