Открытие восточного гостеприимства: российский блогер делится впечатлениями о поездке в Алматы

Турист из России съездил в Казахстан и был удивлен отношением местных к русским

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Один из путешественников из России рассказал о своем опыте посещения Алматы в Казахстане и поделился впечатлениями в своем личном блоге под названием TrueStory Travel на платформе "Дзен".

Фото: flickr.com by Irene2005 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Он отметил, что сразу по прилету в аэропорт города обратил внимание на то, что русский язык широко использовался в вывесках, знаках и указателях. Даже в местных банкоматах был предоставлен второй язык — русский, следующий за казахским и затем английским. Путешественник подчеркнул, что это говорит о том, что существует уважение к русскоязычному населению.

Он также отметил, что в местном метро есть станция, украшенная картинами с пейзажами из Москвы, а один из парков в центре Алматы назван в честь 28 героев-панфиловцев, что свидетельствует о значимости общей истории между Казахстаном и Россией.

Путешественник обратил внимание на Вознесенский православный собор, который, по его словам, является второй по высоте деревянной церковью в мире, и расположен рядом с центром города.

Кроме того, он отметил положительный опыт пробования уличной еды в Казахстане, особенно отметив доступные цены и великолепный вкус плова.

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