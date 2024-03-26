Китайская задержка: российские путешественники застряли в аэропорту Иркутска

Россияне почти на сутки застряли в Иркутском аэропорту по вине Китая, лететь они должны были на рейсе S7

0:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские путешественники оказались заперты в аэропорту Иркутска из-за проблем, вызванных действиями Китая.

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Планировалось, что пассажиры S7 Airlines вылетят из Иркутска в Пекин во вторник, 26 марта, в 01:15 по местному времени (20:15 по московскому времени в понедельник, 25 марта). Однако время вылета было изменено сначала на 20:10 (15:10 по московскому времени), а затем на 22:00 (17:00 по московскому времени).

Позднее представители авиакомпании пояснили пассажирам причину такого длительного ожидания. Согласно их информации, китайская сторона не согласовала этот рейс. Тем не менее, туристам было обеспечено размещение в гостинице и питание.