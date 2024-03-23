Путешествие в роскошь: топ самых дорогих стран для отдыха в 2024 году

Самые дорогие туристические направления для отдыха на 2024 год

2:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешествие в самые дорогостоящие страны и города в 2024 году.

Фото: unsplash.com by Frank Köhntopp koehntopp is licensed under Commons, the free media repository

В списке самых затратных туристических направлений 2024 года преобладают европейские страны.

Во главе списка стоит Швейцария, давно известная своим роскошным и комфортным туризмом, привлекая богатых туристов из Европы и всего мира. Согласно данным туроператоров, на неделю отдыха в Швейцарии в среднем придется потратить около 4000 долларов на одного человека.

Еще несколько европейских стран предлагают недешевые туристические услуги:

Дания поражает своими ценами даже опытных путешественников, средний расход за неделю в этой стране составляет около трех тысяч долларов.

Ирландия, знаменитая своими живописными долинами и фьордами, потребует от ценителей природы более 2200 долларов за неделю отдыха.

Исландия предлагает уединенный релакс среди потрясающей северной природы почти за две тысячи долларов в неделю.

Среди других дорогостоящих туристических направлений лидируют Япония, Новая Зеландия и Сингапур. Среди пляжных курортов Бермуды занимают первое место: самый доступный тур на неделю обойдется примерно в 2500 долларов на человека, в пятизвездочном отеле стоимость может достигать 10 тысяч долларов.

Что касается внутреннего туризма в России, самыми дорогостоящими направлениями в прошлом году стали Сочи, курорт Манжерок на Алтае и Шерегеш в Кемеровской области.

Самые дорогостоящие города для отдыха в 2024 году, согласно туроператорам, включают:

Флоренцию (Италия);

Нью-Йорк (США);

Белфаст и Лондон (Великобритания);

Сидней (Австралия).

Путешественникам в Турцию следует учитывать, что самый неэкономичный выбор для отдыха здесь — Стамбул. Здесь билеты в музеи, отели и рестораны обходятся особенно дорого.

Также высокую стоимость осмотра местных достопримечательностей имеют Рио-де-Жанейро в Бразилии и Пхукет в Таиланде.