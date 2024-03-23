Путешествие в роскошь: топ самых дорогих стран для отдыха в 2024 году

Путешествие в самые дорогостоящие страны и города в 2024 году.
В списке самых затратных туристических направлений 2024 года преобладают европейские страны.
Во главе списка стоит Швейцария, давно известная своим роскошным и комфортным туризмом, привлекая богатых туристов из Европы и всего мира. Согласно данным туроператоров, на неделю отдыха в Швейцарии в среднем придется потратить около 4000 долларов на одного человека.
Еще несколько европейских стран предлагают недешевые туристические услуги:
Среди других дорогостоящих туристических направлений лидируют Япония, Новая Зеландия и Сингапур. Среди пляжных курортов Бермуды занимают первое место: самый доступный тур на неделю обойдется примерно в 2500 долларов на человека, в пятизвездочном отеле стоимость может достигать 10 тысяч долларов.
Что касается внутреннего туризма в России, самыми дорогостоящими направлениями в прошлом году стали Сочи, курорт Манжерок на Алтае и Шерегеш в Кемеровской области.
Самые дорогостоящие города для отдыха в 2024 году, согласно туроператорам, включают:
Путешественникам в Турцию следует учитывать, что самый неэкономичный выбор для отдыха здесь — Стамбул. Здесь билеты в музеи, отели и рестораны обходятся особенно дорого.
Также высокую стоимость осмотра местных достопримечательностей имеют Рио-де-Жанейро в Бразилии и Пхукет в Таиланде.
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