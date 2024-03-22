Куда поехать на майские праздники: в подмосковный коттедж или отель за границей?

Эксперты "Новых Известий" сравнили стоимость туров в России, Турции и Египте в мае

Эксперты издания "Новые Известия" провели сравнение стоимости туров в России, Турции и Египте на майские праздники и пришли к выводу, что аренда загородного коттеджа в Подмосковье может быть сопоставима по цене с зарубежными путешествиями.

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В среднем по России цены на аренду загородной недвижимости выросли на 21,6%, при этом в Подмосковье прирост составил 17,3%. Согласно данным издания, стоимость дома с более простым ремонтом составляет 13 тысяч рублей в сутки, что в пересчёте на неделю майских праздников составляет почти 90 тысяч рублей. За более современные объекты придётся заплатить от 28 тысяч рублей в сутки (то есть 196 тысяч рублей за неделю).

В сравнении, путешествие в Турцию на неделю майских праздников обойдётся от 75 тысяч рублей на двоих, в то время как отель 4* в Египте будет стоить туристам от 115-120 тысяч рублей на двоих.