Куда поехать на майские праздники: в подмосковный коттедж или отель за границей?

Эксперты издания "Новые Известия" провели сравнение стоимости туров в России, Турции и Египте на майские праздники и пришли к выводу, что аренда загородного коттеджа в Подмосковье может быть сопоставима по цене с зарубежными путешествиями.

Фото: commons.wikimedia.org by Nadia Jamnik vanijah is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication