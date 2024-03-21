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Уникальный памятник Человеку-невидимке: оригинальность и символика у библиотеки В.Г. Белинского

Памятник Человеку-невидимке в Екатеринбурге повторил судьбу героя

1:02
Туризм

У библиотеки имени В. Г. Белинского в Екатеринбурге уже десять лет стоит уникальный памятник — первый в мире монумент, посвящённый Человеку-невидимке, знаменитому герою новеллы Герберта Уэллса. Этот монумент представляет собой метровую плиту с выгравированной надписью и привлекает внимание своей оригинальностью и символичностью.

Памятник Человеку-невидимке в Екатеринбурге повторил судьбу героя
Фото: Собственная работа by Половко Сергей Николаевич is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Литератор Евгений Касимов и художник Александр Шабуров, авторы проекта, вложили в создание памятника не только творческую идею, но и частичку себя. На бронзовой плите отпечатки ступней обоих авторов, что делает этот монумент ещё более уникальным и личным.

Памятник Человеку-невидимке стал не только символом одиночества и непонятности, но и напоминанием о ценности реального общения в мире, где виртуальные контакты становятся всё более распространёнными. Этот невидимый герой, скрытый от глаз прохожих в газоне, продолжает оставаться загадкой и символом для горожан, повторяя судьбу героя из произведения Уэллса.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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