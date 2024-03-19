Турецкие авиалинии: почему россиянам отказывают в посадке на рейсы в латинскую Америку

Турецкая авиакомпания не пропускает россиян в Южную Америку

1:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Среди причин отказа авиакомпания ссылается на отсутствие багажа или "чистый" паспорт, как сообщает телеканал "360". Например, Мила из России рассказала, что она с сыном пыталась лететь из Антальи через Стамбул в Аргентину, но им отказали в посадке. В аэропорту им не предоставили должной помощи и постоянно перенаправляли из одного кабинета в другой. Они были развернуты на посадке всего за 40 минут до вылета, несмотря на то, что у них были посадочные талоны от компании на весь путь до Буэнос-Айреса, полученные в Анталье.

Фото: commons.wikimedia.org by Adrian Pingstone Arpingstone is licensed under Creative Commons Public Domain Mark

Еще один случай подобной проблемы произошел с Павлом из России, который не смог совершить поездку в Южную Америку с Turkish Airlines по маршруту Москва — Стамбул — Сан-Паулу — Монтевидео — Панама — Стамбул — Москва. Ему и еще по меньшей мере десяти пассажирам с российскими паспортами отказали в посадке на рейс по разным предлогам.

Такие случаи отказа россиянам в полете в Аргентину и Бразилию — не редкость. Представители авиакомпании утверждают, что такие действия связаны с требованиями страны назначения, включая необходимость обратных билетов и брони номера в отеле, однако могут быть и другие причины.

Российские дипломаты призвали Turkish Airlines объяснить причины отказов россиянам в посадке на рейсы с начала марта, но пока официальных объяснений не получили.

Согласно правилам авиакомпании, с воскресенья, 17 марта, пункты о дополнительном контроле для пассажиров, летящих в определенные страны Латинской Америки, были убраны. Однако, некоторым пассажирам все еще могут отказать в поездке из-за недостаточного количества наличных средств или средств на карте, объяснили эксперты индустрии туризма.