Турецкие авиалинии: почему россиянам отказывают в посадке на рейсы в латинскую Америку

Среди причин отказа авиакомпания ссылается на отсутствие багажа или "чистый" паспорт, как сообщает телеканал "360". Например, Мила из России рассказала, что она с сыном пыталась лететь из Антальи через Стамбул в Аргентину, но им отказали в посадке. В аэропорту им не предоставили должной помощи и постоянно перенаправляли из одного кабинета в другой. Они были развернуты на посадке всего за 40 минут до вылета, несмотря на то, что у них были посадочные талоны от компании на весь путь до Буэнос-Айреса, полученные в Анталье.
Еще один случай подобной проблемы произошел с Павлом из России, который не смог совершить поездку в Южную Америку с Turkish Airlines по маршруту Москва — Стамбул — Сан-Паулу — Монтевидео — Панама — Стамбул — Москва. Ему и еще по меньшей мере десяти пассажирам с российскими паспортами отказали в посадке на рейс по разным предлогам.
Такие случаи отказа россиянам в полете в Аргентину и Бразилию — не редкость. Представители авиакомпании утверждают, что такие действия связаны с требованиями страны назначения, включая необходимость обратных билетов и брони номера в отеле, однако могут быть и другие причины.
Российские дипломаты призвали Turkish Airlines объяснить причины отказов россиянам в посадке на рейсы с начала марта, но пока официальных объяснений не получили.
Согласно правилам авиакомпании, с воскресенья, 17 марта, пункты о дополнительном контроле для пассажиров, летящих в определенные страны Латинской Америки, были убраны. Однако, некоторым пассажирам все еще могут отказать в поездке из-за недостаточного количества наличных средств или средств на карте, объяснили эксперты индустрии туризма.
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