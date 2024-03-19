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Турецкие авиалинии: почему россиянам отказывают в посадке на рейсы в латинскую Америку

Турецкая авиакомпания не пропускает россиян в Южную Америку

1:46
Туризм

Среди причин отказа авиакомпания ссылается на отсутствие багажа или "чистый" паспорт, как сообщает телеканал "360". Например, Мила из России рассказала, что она с сыном пыталась лететь из Антальи через Стамбул в Аргентину, но им отказали в посадке. В аэропорту им не предоставили должной помощи и постоянно перенаправляли из одного кабинета в другой. Они были развернуты на посадке всего за 40 минут до вылета, несмотря на то, что у них были посадочные талоны от компании на весь путь до Буэнос-Айреса, полученные в Анталье.

Турецкая авиакомпания не пропускает россиян в Южную Америку
Фото: commons.wikimedia.org by Adrian Pingstone Arpingstone is licensed under Creative Commons Public Domain Mark

Еще один случай подобной проблемы произошел с Павлом из России, который не смог совершить поездку в Южную Америку с Turkish Airlines по маршруту Москва — Стамбул — Сан-Паулу — Монтевидео — Панама — Стамбул — Москва. Ему и еще по меньшей мере десяти пассажирам с российскими паспортами отказали в посадке на рейс по разным предлогам.

Такие случаи отказа россиянам в полете в Аргентину и Бразилию — не редкость. Представители авиакомпании утверждают, что такие действия связаны с требованиями страны назначения, включая необходимость обратных билетов и брони номера в отеле, однако могут быть и другие причины.

Российские дипломаты призвали Turkish Airlines объяснить причины отказов россиянам в посадке на рейсы с начала марта, но пока официальных объяснений не получили.

Согласно правилам авиакомпании, с воскресенья, 17 марта, пункты о дополнительном контроле для пассажиров, летящих в определенные страны Латинской Америки, были убраны. Однако, некоторым пассажирам все еще могут отказать в поездке из-за недостаточного количества наличных средств или средств на карте, объяснили эксперты индустрии туризма.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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