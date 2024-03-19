Отдых в Крыму: почему Южный берег привлекает туристов из Москвы

Глава Республики Крым, Сергей Аксенов, рассказал в интервью Агентству городских новостей "Москва", что каждый год на полуострове отдыхает много туристов из Московского региона. Он отметил, что в межсезонье наиболее популярен Южный берег Крыма, благодаря наличию множества известных достопримечательностей и более мягкому субтропическому климату, а также развитой инфраструктуре круглый год.
Согласно данным соцопроса Министерства курортов и туризма Крыма за 2023 год, большинство туристов приезжают из Центрального федерального округа, особенно из Москвы и Московской области. Летом предпочтения туристов варьируются в зависимости от их интересов, финансовых возможностей и логистики.
Например, отдых на западном побережье пользуется популярностью у тех, кто ищет сочетание отдыха и лечения, в то время как путешественники, предпочитающие восточное побережье, чаще выбирают Коктебель, Судак или Новый Свет. Аксенов также отметил, что многие жители Москвы и Московской области посещают санатории Крыма.
Порой актёры настолько правдоподобно изображают любовь и страсть, что зрители готовы их даже поженить. Или по крайней мере приписать им роман.