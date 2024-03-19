Отдых в Крыму: почему Южный берег привлекает туристов из Москвы

Аксенов рассказал о популярных у москвичей курортах Крыма

Глава Республики Крым, Сергей Аксенов, рассказал в интервью Агентству городских новостей "Москва", что каждый год на полуострове отдыхает много туристов из Московского региона. Он отметил, что в межсезонье наиболее популярен Южный берег Крыма, благодаря наличию множества известных достопримечательностей и более мягкому субтропическому климату, а также развитой инфраструктуре круглый год.

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Согласно данным соцопроса Министерства курортов и туризма Крыма за 2023 год, большинство туристов приезжают из Центрального федерального округа, особенно из Москвы и Московской области. Летом предпочтения туристов варьируются в зависимости от их интересов, финансовых возможностей и логистики.

Например, отдых на западном побережье пользуется популярностью у тех, кто ищет сочетание отдыха и лечения, в то время как путешественники, предпочитающие восточное побережье, чаще выбирают Коктебель, Судак или Новый Свет. Аксенов также отметил, что многие жители Москвы и Московской области посещают санатории Крыма.

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