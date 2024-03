Отдых в Крыму: почему Южный берег привлекает туристов из Москвы

Глава Республики Крым, Сергей Аксенов, рассказал в интервью Агентству городских новостей "Москва", что каждый год на полуострове отдыхает много туристов из Московского региона. Он отметил, что в межсезонье наиболее популярен Южный берег Крыма, благодаря наличию множества известных достопримечательностей и более мягкому субтропическому климату, а также развитой инфраструктуре круглый год.

Фото: rosavtodor.gov.ru by Росавтодор is licensed under Creative Commons Attribution 4.0