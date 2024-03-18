Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как выбрать подержанный автомобиль: важные критерии, на которые стоит обратить внимание
Общие рекомендации по приготовлению пасты, которые стоит знать
Юлия Михальчик появилась на публике после рождения второго ребенка
В России нашли способ сделать более безопасной стоматологическую анестезию
Эксперты рассказали, как приручить дикого котенка
Эта зелень даст урожай раньше остальной
ЦБ допустил оформление ОСАГО для гражданам с иностранными правами
В "АльфаСтраховании" рассказали, какие регионы РФ стали лидерами по укусам клещей в 2023 году
Массаж с эфирными маслами: секрет облегчения менструальных болей
Откровения тревел-блогерши: впечатления о жизни в Германии и встрече с немецким хозяином

Туристка из России описала жизнь немцев одной фразой - «едят жирные сосиски и пьют пиво»

1:36
Туризм

Российская путешественница Марина Ершова прожила некоторое время в Новой Зеландии, где завязала знакомство с немцем по имени Крис и посетила его дом. О своем опыте она рассказала в своем блоге на платформе "Дзен".

Туристка из России описала жизнь немцев одной фразой - «едят жирные сосиски и пьют пиво»
Фото: Собственная работа by Ich is licensed under общественное достояние

По словам Марины, среди множества туристов, желающих остановиться у немецкого хозяина по имени Крис, он выбрал их с ее молодым человеком.

"Он выразил уважение к русским, ему понравилась наша культура, и, что удивительно, он обладает достаточными знаниями о ней", — поделилась впечатлениями блогерша. Тем не менее, Крис отметил, что ему чужд образ жизни россиян.

"По его словам, немцы ценят свободу выбора, свободу слова, поддерживают протесты, чтобы не ограничивать свободу людей, позволяют им жить с кем угодно. Они меняют пол, делают аборты, заключают однополые браки, наслаждаются жирными сосисками и качественным пивом", — так Марина описала жизнь в Германии. Путешественница отметила, что иностранец с таким почтением рассказывал о своем воспитании, что чуть ли не прослезился от воспоминаний.

"Он — очень открытый, гостеприимный и чересчур честный человек. В России, вероятно, его открытость бы не оценили, а считали бы его сумасшедшим за такие откровения", — заключила путешественница, добавив, что у них с Крисом было разное видение мира. Ранее Марина также описывала свой опыт пребывания в кемпинге, где остановились несколько крупных групп туристов из Германии. Она жаловалась на то, что немцы вели себя шумно и невоспитанно, а утром не убрали за собой беспорядок.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Оставьте этот сорняк на участке: удивитесь пользе, которую он принесёт - ушлые дачники давно этим пользуются

Не избавляйтесь от этого сорняка, поскольку он принесёт огромную пользу вашему саду.

Польза полыни огромна на участке
Александр Ширвиндт оставил в наследство вдове и сыну две квартиры и дачи в Москве
Стало известно, какое наследство оставил Александр Ширвиндт своему сыну и жене
Посадите это в приствольный круг деревьев: используйте эффективно эти клочки земли — красота и польза одновременно
Плохие соседи малины: эти культуры лучше не сажать рядом с ней - рассказываем, почему
Контратаки ВСУ под Авдеевкой уничтожат последние резервы Киева Дмитрий Плотников Легендарная актриса Театра им. Моссовета Мария Кнушевицкая сыграла в премьере спектакля "Замужняя невеста" Анжела Якубовская Артефакты истории: "Женщины со змеями" Вячеслав Шпаковский
6 секретов по мытью головы. Волосы будут меньше пачкаться и выглядеть идеально
Этот сорт томатов даёт до 7 кг плодов с куста: плоды вкусные — кожица тонкая, мякоть нежная
Идеален для консервации: этот сорт томатов даёт вкусные и сладкие помидоры — не трескаются и хорошо хранятся
Идеален для консервации: этот сорт томатов даёт вкусные и сладкие помидоры — не трескаются и хорошо хранятся
Последние материалы
Как выбрать подержанный автомобиль: важные критерии, на которые стоит обратить внимание
Общие рекомендации по приготовлению пасты, которые стоит знать
Юлия Михальчик появилась на публике после рождения второго ребенка
В России нашли способ сделать более безопасной стоматологическую анестезию
Туристка из России описала жизнь немцев одной фразой - «едят жирные сосиски и пьют пиво»
Эксперты рассказали, как приручить дикого котенка
Эта зелень даст урожай раньше остальной
ЦБ допустил оформление ОСАГО для гражданам с иностранными правами
В "АльфаСтраховании" рассказали, какие регионы РФ стали лидерами по укусам клещей в 2023 году
Массаж с эфирными маслами: секрет облегчения менструальных болей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников