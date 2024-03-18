Откровения тревел-блогерши: впечатления о жизни в Германии и встрече с немецким хозяином

Туристка из России описала жизнь немцев одной фразой - «едят жирные сосиски и пьют пиво»

1:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская путешественница Марина Ершова прожила некоторое время в Новой Зеландии, где завязала знакомство с немцем по имени Крис и посетила его дом. О своем опыте она рассказала в своем блоге на платформе "Дзен".

Фото: Собственная работа by Ich is licensed under общественное достояние

По словам Марины, среди множества туристов, желающих остановиться у немецкого хозяина по имени Крис, он выбрал их с ее молодым человеком.

"Он выразил уважение к русским, ему понравилась наша культура, и, что удивительно, он обладает достаточными знаниями о ней", — поделилась впечатлениями блогерша. Тем не менее, Крис отметил, что ему чужд образ жизни россиян. "По его словам, немцы ценят свободу выбора, свободу слова, поддерживают протесты, чтобы не ограничивать свободу людей, позволяют им жить с кем угодно. Они меняют пол, делают аборты, заключают однополые браки, наслаждаются жирными сосисками и качественным пивом", — так Марина описала жизнь в Германии. Путешественница отметила, что иностранец с таким почтением рассказывал о своем воспитании, что чуть ли не прослезился от воспоминаний. "Он — очень открытый, гостеприимный и чересчур честный человек. В России, вероятно, его открытость бы не оценили, а считали бы его сумасшедшим за такие откровения", — заключила путешественница, добавив, что у них с Крисом было разное видение мира. Ранее Марина также описывала свой опыт пребывания в кемпинге, где остановились несколько крупных групп туристов из Германии. Она жаловалась на то, что немцы вели себя шумно и невоспитанно, а утром не убрали за собой беспорядок.