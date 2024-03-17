Российский флаг как спаситель: история встречи с вьетнамской дорожной полицией

Флаг России позволил избежать штрафа за нарушение ПДД во Вьетнаме

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Флаг России спас меня от штрафа за нарушение правил дорожного движения во Вьетнаме, рассказал отечественный путешественник в своём блоге на платформе "Дзен".

Фото: www.championat. com/

"Только я успел с гордостью прикрепить трехцветный флаг к моему мотоциклу на бамбуковой палке, как мы попали в лапы вьетнамской дорожной полиции", — вспоминал он.

Встреча с сотрудниками дорожной полиции произошла в районе деревни Муйне, где, как выяснилось, часто случаются случаи, когда местные полицейские оштрафовывают туристов за отсутствие водительских прав.

По его словам, они указывали на обратную сторону прав с фразой "Ноу Вьетнам", что означает "Вьетнам не признаётся", и стандартно использовали уловки, чтобы снизить размер штрафа. Обычно туристы предлагали взятку в размере 200 тысяч местной валюты в надежде избежать штрафа.

Однако на этот раз всё произошло по-другому.

"Не знаю, что именно пришло в голову этому полицейскому… он на секунду задумался, глядя на флаг, и сказал: 'Раша гуд? Вьетнам гуд? Ок, го! Но спид'. Я был поражён", — завершил путешественник свой рассказ.

Автор поста не понял смысла происходящего, но понял, что этот полицейский "точно любит Россию", и отпустил его "на удачу", поскольку в страну возвращаются туристы, и у местного жителя будет "рыбный сезон".