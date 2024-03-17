Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Biological Reviews: дикие птицы поедают помет для восполнения бактерий кишечника
Водителям рассказали, на что следует обратить внимание при выборе летней резины
Ученые США обнаружили способность поливитаминов омолаживать организм
Подкормка для смородины и крыжовника
Эксперты рассказали об особенностях ротвейлеров
Идеалы красоты и стиля в 70-80-е годы
В Таиланде задержали россиянку за занятие проституцией
Собчак напомнила слова Ширвиндта о расцвете культуры в период диктатуры
Еще 350 кроссоверов "Москвич" появились в каршеринге
Российский флаг как спаситель: история встречи с вьетнамской дорожной полицией

Флаг России позволил избежать штрафа за нарушение ПДД во Вьетнаме

1:20
Туризм

Флаг России спас меня от штрафа за нарушение правил дорожного движения во Вьетнаме, рассказал отечественный путешественник в своём блоге на платформе "Дзен".

Флаг России позволил избежать штрафа за нарушение ПДД во Вьетнаме
Фото: www.championat. com/

"Только я успел с гордостью прикрепить трехцветный флаг к моему мотоциклу на бамбуковой палке, как мы попали в лапы вьетнамской дорожной полиции", — вспоминал он.

Встреча с сотрудниками дорожной полиции произошла в районе деревни Муйне, где, как выяснилось, часто случаются случаи, когда местные полицейские оштрафовывают туристов за отсутствие водительских прав.

По его словам, они указывали на обратную сторону прав с фразой "Ноу Вьетнам", что означает "Вьетнам не признаётся", и стандартно использовали уловки, чтобы снизить размер штрафа. Обычно туристы предлагали взятку в размере 200 тысяч местной валюты в надежде избежать штрафа.

Однако на этот раз всё произошло по-другому.

"Не знаю, что именно пришло в голову этому полицейскому… он на секунду задумался, глядя на флаг, и сказал: 'Раша гуд? Вьетнам гуд? Ок, го! Но спид'. Я был поражён", — завершил путешественник свой рассказ.

Автор поста не понял смысла происходящего, но понял, что этот полицейский "точно любит Россию", и отпустил его "на удачу", поскольку в страну возвращаются туристы, и у местного жителя будет "рыбный сезон".

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Делимся эффективными способами избавления от одуванчиков

Одуванчики – это настойчивые и некапризные сорняки, которые способны быстро распространяться и захватывать наш садовый участок. Их ярко-желтые цветы, кажется, могут оживить любое пространство, но многие садоводы видят в них лишь неприятность, которую следует преодолеть. В данной статье мы рассмотрим эффективные способы избавления от одуванчиков и предложим несколько советов по профилактике их повторного появления.

Избавляемся от одуванчиков на садовом участке
Нужно ли перепахивать огород весной?
Перепахивать огород весной: стоит ли оно того?
Как подкормить самое популярное комнатное растение, чтобы герань радовала видом и ростом
Битва герцогинь: кто лучше подходит для королевской роли, Кейт или Меган?
На первом стадионном турнире Hardcore FC сойдутся Виталий "Байкал" и Даниил "Янки" Дмитрий Плотников Легендарная актриса Театра им. Моссовета Мария Кнушевицкая сыграла в премьере спектакля "Замужняя невеста" Анжела Якубовская Артефакты истории: "Женщины со змеями" Вячеслав Шпаковский
Ученые определили, какое масло обладает наибольшей пользой для здоровья
Сбежавшая в Израиль за мужем-предателем певица Саша Савельева вернулась в Россию
Сводка с фронта: в Одессе ликвидированы наёмники, ВС РФ продолжили наступать под Авдеевкой
Сводка с фронта: в Одессе ликвидированы наёмники, ВС РФ продолжили наступать под Авдеевкой
Последние материалы
Biological Reviews: дикие птицы поедают помет для восполнения бактерий кишечника
Водителям рассказали, на что следует обратить внимание при выборе летней резины
Ученые США обнаружили способность поливитаминов омолаживать организм
Флаг России позволил избежать штрафа за нарушение ПДД во Вьетнаме
Подкормка для смородины и крыжовника
Эксперты рассказали об особенностях ротвейлеров
Идеалы красоты и стиля в 70-80-е годы
В Таиланде задержали россиянку за занятие проституцией
Собчак напомнила слова Ширвиндта о расцвете культуры в период диктатуры
Еще 350 кроссоверов "Москвич" появились в каршеринге
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников