Культурные различия или невнимательность? Взгляд на поведение немецких туристов в Новой Зеландии

Россиянка была потрясена невоспитанностью немецких туристов в Новой Зеландии

После встречи с группой немцев на отдыхе в Новой Зеландии, одна из россиянок высказала мнение о них как о представителях "невоспитанной нации". В своем блоге она отмечает, что жители Германии могут позволить себе себе поездку в Новую Зеландию на выходные, но многие из них предпочитают использовать бесплатные парковки и стоянки, вместо того чтобы оплачивать услуги.

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"Иногда нет места для стоянки из-за большого количества машин, они паркуются весьма неразборчиво, мешая другим. Их цель — найти бесплатное место и наслаждаться отдыхом сколько угодно", — заявила блогер.

Тем не менее, россиянка отметила, что немцы не всегда соблюдают личные границы и не обращают внимания на других людей. Она также упомянула, что немцы проводят много времени на вечеринках и в пивных барах, нередко не убирая за собой мусор на кемпингах.