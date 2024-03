Культурные различия или невнимательность? Взгляд на поведение немецких туристов в Новой Зеландии

После встречи с группой немцев на отдыхе в Новой Зеландии, одна из россиянок высказала мнение о них как о представителях "невоспитанной нации". В своем блоге она отмечает, что жители Германии могут позволить себе себе поездку в Новую Зеландию на выходные, но многие из них предпочитают использовать бесплатные парковки и стоянки, вместо того чтобы оплачивать услуги.

Фото: unsplash.com by Remy_Loz axellvak is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication