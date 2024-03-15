Экономьте на поездках с детьми: скидки до 15% от РЖД

РЖД запускает специальные предложения для путешествующих с детьми

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

В весенний и осенне-зимний периоды пассажиры, путешествующие с детьми, могут воспользоваться предложением от РЖД и приобрести билеты со скидкой в 15%. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале компании.

Фото: unsplash.com by Caleb Woods caleb_woods is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эта акция, названная "Путешествуй с детьми", проводится в рамках Года семьи, объявленного Президентским Указом. Она распространяется на проезд в купейных вагонах дальнего следования для всех пассажиров, путешествующих с детьми до 18 лет. Для получения скидки необходимо оформить билеты на ребенка и сопровождающих его лиц в одном заказе, при этом в одном заказе могут быть билеты на не более четырех человек.

При покупке билета в купе двухэтажного поезда для детей от 10 до 17 лет также доступен тариф "Школьный", который обеспечивает 50% скидку на проезд в плацкартном вагоне.

В летний сезон путешественники с детьми могут воспользоваться круглогодичным тарифным планом "Большая семья", который предоставляет 15% скидку на проезд в купе для семей с тремя и более детьми. Или воспользоваться акцией "Счастливые каникулы", в рамках которой детям от 10 до 17 лет предоставляется скидка 50% на проезд в плацкартных и общих вагонах, а также в двухэтажных купейных вагонах.