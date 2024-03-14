Исследование безопасности: шри-ланка для российских туристов - что говорит посол РФ?

Посол РФ утверждает, что пребывание россиян на Шри-Ланке является безопасным

1:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

После недавних инцидентов с российскими туристками на Шри-Ланке, посол России в этой стране и на Мальдивах, Леван Джагарян, заявил, что пребывание российских туристов на острове по-прежнему безопасно, однако он подчеркнул, что всегда нужно проявлять бдительность и осторожность. Это мнение он выразил в интервью ТАСС.

"В настоящее время пребывание российских туристов на Шри-Ланке безопасно… Хочу подчеркнуть, что важно, чтобы и сами граждане проявляли большее внимание и осторожность," — отметил он.

Ранее было сообщено о случае, когда три российские девушки прилетели в феврале на Шри-Ланку на недельный отдых и заселились в отель Rainbow Surf Beach Hotel в городе Хабарадува. В ночь на 8 февраля одна из них проснулась от того, что сотрудник отеля, "рум-бой", гладил ее ногу. Девушки выгнали его, но не обратились в полицию, так как не хотели терять время отдыха.

Через почти неделю, в ночь на 14 февраля, тот же сотрудник вторгся в номер девушек, полностью раздетый, и начал мастурбировать, лежа между двумя спящими. Россиянки проснулись и возмутились. Персонал отеля извинился, но отказался вызывать полицию, а сам виновник заявил на ломаном русском, что "он не виноват". Конфликт перерос в драку сотрудников с парнем одной из туристок, который является россиянином и имеет визу как постоянный резидент острова.

После этого пострадавшие обратились в полицию, но им отказали в принятии заявления.

Вмешалось посольство России, призывая постоянно проживающих на острове россиян задуматься о возвращении на родину. После вмешательства российского консула полиция Шри-Ланки начала проверку.