Из Сочи в Стамбул: новые рейсы от Уральских авиалиний

По информации от аэропорта Сочи, рейсы по маршруту Сочи-Стамбул будут доступны четыре раза в неделю: по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям до 30 октября. Это подкрепляется данными, указывающими, что в 2023 году Стамбул стал наиболее популярным международным направлением из этого аэропорта. За первые шесть месяцев 2023 года было осуществлено 2,25 тысячи рейсов, а количество пассажиров на этом маршруте превысило 380 тысяч человек.
Также отмечается, что "Уральские авиалинии" присоединяются к перевозчикам на данном маршруте, став пятым по счету. Кроме того, рейсы в стамбульский город из Сочи уже выполняются авиакомпаниями "Россия" (в составе группы "Аэрофлот"), "Азимут", "ИрАэро" и RedWings.
Эти факты свидетельствуют о высокой популярности туристических направлений между Россией и Турцией, а также о развитии воздушных связей между этими двумя странами.
Татьяна Мусульбес, невеста участника "Дома-2" Романа Капаклы, волнующе объявила в своих соцсетях о своей беременности.