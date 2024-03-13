Из Сочи в Стамбул: новые рейсы от Уральских авиалиний

Стамбул становится самым популярным международным направлением

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

По информации от аэропорта Сочи, рейсы по маршруту Сочи-Стамбул будут доступны четыре раза в неделю: по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям до 30 октября. Это подкрепляется данными, указывающими, что в 2023 году Стамбул стал наиболее популярным международным направлением из этого аэропорта. За первые шесть месяцев 2023 года было осуществлено 2,25 тысячи рейсов, а количество пассажиров на этом маршруте превысило 380 тысяч человек.

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Также отмечается, что "Уральские авиалинии" присоединяются к перевозчикам на данном маршруте, став пятым по счету. Кроме того, рейсы в стамбульский город из Сочи уже выполняются авиакомпаниями "Россия" (в составе группы "Аэрофлот"), "Азимут", "ИрАэро" и RedWings.

Эти факты свидетельствуют о высокой популярности туристических направлений между Россией и Турцией, а также о развитии воздушных связей между этими двумя странами.