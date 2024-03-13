Летний отдых в ОАЭ и Шри-Ланке: экономия до 15% на туры в 2024 году

Вице-президент АТОР: отдых в ОАЭ и на Шри-Ланке подешевеет на 15%

Отпуск летом в Объединенных Арабских Эмиратах и на Шри-Ланке в этом году обойдется на 10-15% дешевле, чем в предыдущем году, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян в беседе с корреспондентом URA. RU.

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"Список направлений из России остался таким же, как и в прошлом году, но увеличилось количество доступных авиарейсов, что привело к снижению цен на авиабилеты. Ожидается, что цены на летние поездки будут на 10-15% ниже, чем в прошлом году. Это касается в частности ОАЭ и Шри-Ланки", — отметил Мурадян. Он также отметил, что стоимость путевок в Таиланд и Турцию не изменится. "Вероятно, Таиланд останется на том же уровне. Из-за текущего курса рубля Турция не станет дешевле, хотя возможно небольшое снижение, о котором говорят. Однако на данный момент мы не видим такой динамики цен. Тем не менее, лучше начинать планирование поездок в Турцию или Египет заранее, так как ближе к сезону цены будут расти. Согласно нашему анализу, стоимость путевки на двоих на неделю начнется от 150 тысяч рублей", — подчеркнул эксперт.