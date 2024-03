Летний отдых в ОАЭ и Шри-Ланке: экономия до 15% на туры в 2024 году

Отпуск летом в Объединенных Арабских Эмиратах и на Шри-Ланке в этом году обойдется на 10-15% дешевле, чем в предыдущем году, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян в беседе с корреспондентом URA. RU.

Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication