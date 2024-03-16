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Топ-3 самых чистых рек планеты

3 самые чистые реки в мире

1:11
Туризм

Многие утверждают, что реки редко бывают безоблачными, так как вода часто кажется мутной.

3 самые чистые реки в мире
Фото: https://www.flickr.com/photos/volvob12b/9635177772/ by Бернард Спрагг. Новая Зеландия is licensed under Creative Commons посвящается CC0 1.0

Это утверждение имеет свое основание.

Тем не менее, есть некоторые водные места, которые поражают своей прозрачностью.

Какие три реки считаются самыми чистыми на Земле:

  1. Швейцарская Верзаска
    Эта река известна многим туристам, которые приезжают, чтобы насладиться прозрачной водой. Интересно, что Верзаска часто становится объектом съемок для фильмов.
    Также стоит отметить, что длина реки составляет тридцать километров.

  2. Российская Вонча
    Для тех, кто не может отправиться в путешествие за границу, есть возможность посетить Россию: в Марий Эл находится одна из самых чистых рек на планете.
    Интересно, что в водах реки обитает рыба, которая встречается только в самых чистых водах. Также следует отметить, что вода Вончи прозрачна.

  3. Российская Ангара
    Эту реку могут увидеть путешественники, которые решат посетить Сибирь. Окрестности Ангары крайне живописны, так как ее окружает лес.
    Интересно, что можно рассмотреть даже дно Ангары практически до мельчайших деталей.
Везаска - самая чистая река в мире
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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