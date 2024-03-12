Изменения в полетах: поездка в Египет с технической посадкой в Анталье – новое направление для отдыхающих

Отменены прямые рейсы из Москвы в Египет

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

В ближайшее время клиенты туроператоров PegasTouristik и Coral Travel будут направляться из России в Египет с плановой технической остановкой в Анталье, по информации, предоставленной Ассоциацией туроператоров России (АТОР). Это временное изменение в программе полетов, отмечают участники туристического рынка. Перелеты будут осуществляться авиакомпанией Southwind до тех пор, пока не будут устранены технические проблемы, связанные с египетским перевозчиком Air Cairo, который изначально должен был обеспечивать перевозку до курортов Красного моря.

Фото: Openverse by S J Pinkney is licensed under CC BY 2.0

Техническая остановка в Анталье займет около часа, во время которого пассажиры останутся на борту самолета, а их багаж не будет выгружен, пояснили представители ассоциации.

При возвращении в Россию также будет предусмотрена короткая остановка на турецком курорте.