Изменения в полетах: поездка в Египет с технической посадкой в Анталье – новое направление для отдыхающих

В ближайшее время клиенты туроператоров PegasTouristik и Coral Travel будут направляться из России в Египет с плановой технической остановкой в Анталье, по информации, предоставленной Ассоциацией туроператоров России (АТОР). Это временное изменение в программе полетов, отмечают участники туристического рынка. Перелеты будут осуществляться авиакомпанией Southwind до тех пор, пока не будут устранены технические проблемы, связанные с египетским перевозчиком Air Cairo, который изначально должен был обеспечивать перевозку до курортов Красного моря.
Техническая остановка в Анталье займет около часа, во время которого пассажиры останутся на борту самолета, а их багаж не будет выгружен, пояснили представители ассоциации.
При возвращении в Россию также будет предусмотрена короткая остановка на турецком курорте.
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