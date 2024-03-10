Неожиданные расходы: история с покупкой ручки на борту Jetstar

Австралийский турист вспыхнул от негодования, когда ему отказали в предоставлении шариковой ручки

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пассажир австралийской недорогой авиакомпании Jetstar был недоволен отказом в предоставлении шариковой ручки для заполнения карточки прибытия. Ему пришлось приобрести ручку за $5, что вызвало его раздражение.

Фото: commons.wikimedia. org by Daniel Schwen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license

Он заявил, что обратился к стюардессе с просьбой одолжить ручку для быстрого заполнения карточки, но получил отказ. Вместо помощи ему предложили купить ручку. Мужчина решил купить ручку, так как у него не было выбора, но по прибытии в пункт назначения он обнаружил, что ему взяли двойную оплату за нее.

После того как он подал жалобу на сайт авиакомпании, ему потребовалось более месяца, чтобы вернуть свои деньги.

Эта история стала предметом обсуждения в социальных сетях, где многие критиковали стандарты обслуживания в недорогих авиакомпаниях и подчеркивали важность предоставления базовых удобств пассажирам во время полетов.