Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ACM Journals: антистрессовые предметы уменьшили волнение у 70% участников эксперимента
Виктория Боня лишилась жилья в Монако из-за непродления вида на жительство
Что чувствует брошенный кот
Совфед РФ предложил страховать россиян от утечки персональных данных
Голубцы в духовке: запекаются в насыщенном томатном соусе
От лимона до глиняных масок: 10 натуральных средств для борьбы с черными точками
Нижегородскую область обязуют заплатить 29 млн пени за просрочку рубля
Разбираемся в спорном вопросе картофеля во время цветения
PLOS ONE: спинозавры, вопреки прошлым теориям, были полуводными хищниками
Неожиданные расходы: история с покупкой ручки на борту Jetstar

Австралийский турист вспыхнул от негодования, когда ему отказали в предоставлении шариковой ручки

0:54
Туризм

Пассажир австралийской недорогой авиакомпании Jetstar был недоволен отказом в предоставлении шариковой ручки для заполнения карточки прибытия. Ему пришлось приобрести ручку за $5, что вызвало его раздражение.

Австралийский турист вспыхнул от негодования, когда ему отказали в предоставлении шариковой ручки
Фото: commons.wikimedia. org by Daniel Schwen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license

Он заявил, что обратился к стюардессе с просьбой одолжить ручку для быстрого заполнения карточки, но получил отказ. Вместо помощи ему предложили купить ручку. Мужчина решил купить ручку, так как у него не было выбора, но по прибытии в пункт назначения он обнаружил, что ему взяли двойную оплату за нее.

После того как он подал жалобу на сайт авиакомпании, ему потребовалось более месяца, чтобы вернуть свои деньги.

Эта история стала предметом обсуждения в социальных сетях, где многие критиковали стандарты обслуживания в недорогих авиакомпаниях и подчеркивали важность предоставления базовых удобств пассажирам во время полетов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Певица Татьяна Буланова показала 17-летнего сына-красавца от футболиста Радимова: краш

Певица Татьяна Буланова трогательно поздравила младшего сына Никиту с 17-летием.

Татьяна Буланова опубликовала фото младшего сына
Правила ухода за толстянкой
Толстянка будет радовать толстым стволом, если соблюдать эти правила ухода
Сводка с фронта: ВС РФ начали "щёлкать" технику НАТО в тылу. Очередной котёл для ВСУ
Наконец-то достали на поверхность: немецким археологам удалось обнаружить вторую половину статуи фараона Рамзеса II в спальном районе Каира
Киев возмущён словами Папы Римского Франциска о белом флаге Дмитрий Плотников
Филипп Киркоров расскретил свой конфликт с блогером Давидом Манукяном: "Я его солью с этого шоу"
В каких странах кошек обожают, а в каких - попросту едят: рассказываем кто и почему так относится к кошкам
Эти раннеспелые сорта огурцов дают обильный урожай: за небольшие хрустящие плоды их любят садоводы
Эти раннеспелые сорта огурцов дают обильный урожай: за небольшие хрустящие плоды их любят садоводы
Последние материалы
Что чувствует брошенный кот
Совфед РФ предложил страховать россиян от утечки персональных данных
Голубцы в духовке: запекаются в насыщенном томатном соусе
От лимона до глиняных масок: 10 натуральных средств для борьбы с черными точками
Нижегородскую область обязуют заплатить 29 млн пени за просрочку рубля
Разбираемся в спорном вопросе картофеля во время цветения
PLOS ONE: спинозавры, вопреки прошлым теориям, были полуводными хищниками
Британский путешественник поделился своими наблюдениями о расизме в Австралии
Сына Анфисы Чеховой госпитализировали из-за отравления суши в ресторане
ГИБДД предупреждает автомобилистов о последствиях установки двойных стекол на автомобили
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников