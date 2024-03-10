Азербайджанское направление для туристов-россиян может оказаться востребованным: вводится "карта туриста" и другие привилегии

Россия и Азербайджан достигли соглашения о принятии мер для увеличения потока туристов между странами

1:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Министерство экономического развития России объявило о договорённости между Россией и Азербайджаном о укреплении сотрудничества между туроператорами с целью разработки и организации совместных туров, а также для облегчения доступа к туристическим поездкам. Российская сторона представила концепцию "Карты туриста", позволяющую жителям Азербайджана открывать карту в одном из банков-партнеров перед поездкой в Россию, пополнять её и оплачивать услуги трансфера и проживания удалённо. По прибытии в Россию будет доступна пластиковая карта, а также возможность продолжить использование виртуальной карты во время поездки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития России.

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Максим Решетников, руководитель Министерства экономического развития России, назвал Азербайджан одним из востребованных направлений для российских туристов. В 2023 году количество прибывших туристов из России превзошло турецкие показатели. В настоящее время ведётся рассмотрение законопроекта, который предусматривает дополнительные льготы для туроператоров, работающих в странах Содружества Независимых Государств (СНГ), и ожидается, что он будет принят в текущем году.

В рамках встречи также обсуждались вопросы открытия сухопутной границы между Россией и Азербайджаном, которая была закрыта в апреле 2020 года из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, а также возможность восстановления работы автомобильных пунктов пропуска на границе. До введения ограничений половина всех визитов россиян в Азербайджан приходилась на автомобильные поездки.