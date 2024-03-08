Стюардесса рассказала о самых неприятных моментах ее работы

Американская стюардесса Дестани Армстронг поделилась в TikTok о неприятных моментах своей работы, таких как требования пассажиров поднимать их сумки, ощущение одиночества и низкая зарплата.
Она выразила свою точку зрения о сложностях общения с "сильными личностями" и подчеркнула, что пассажиры иногда создают ненужные проблемы. Д
естани также отметила, что частые перелеты и время, проведенное в "случайных местах", вызывают у неё ощущение одиночества.
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