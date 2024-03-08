Стюардесса рассказала о самых неприятных моментах ее работы

Стюардесса рассказала о неприятных моментах работы

0:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

Американская стюардесса Дестани Армстронг поделилась в TikTok о неприятных моментах своей работы, таких как требования пассажиров поднимать их сумки, ощущение одиночества и низкая зарплата.

Фото: Wikipedia by Firedrop. Собственная работа, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27681537

Она выразила свою точку зрения о сложностях общения с "сильными личностями" и подчеркнула, что пассажиры иногда создают ненужные проблемы. Д

естани также отметила, что частые перелеты и время, проведенное в "случайных местах", вызывают у неё ощущение одиночества.