Нападение в Индии: испанская туристка становится жертвой преступления

Испанская туристка стала жертвой нападения сексуального характера во время велопутешествия в восточной части Индии, прямо перед глазами своего мужа.
Согласно отчетам индийских СМИ, случай произошел в районе Хансдиха, в округе Думка, штат Джаркханд. Пара решила остановиться на ночлег в самодельной палатке в этом районе во время путешествия в Непал через соседний штат Бихар. Однако их отдых был нарушен, когда на них напали неизвестные лица, и женщину подвергли насилию.
После инцидента пострадавшую доставили в общественный медицинский центр в Сарайяхат, где ей была оказана необходимая помощь. Власти начали расследование этого случая.
Полиция сообщила, что нападавшие были частью группы путешественников на велосипедах, останавливающихся в различных местах во время своего пути. Дополнительные детали происшедшего собираются, и уже трое подозреваемых задержаны для дальнейшего допроса.
Согласно официальной статистике, в среднем в Индии ежедневно регистрируется 86 случаев изнасилования, при этом большинство из них приходится на штаты Раджастхан, Уттар-Прадеш и Мадхья-Прадеш, которые являются популярными туристическими направлениями в стране.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.