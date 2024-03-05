Нападение в Индии: испанская туристка становится жертвой преступления

Испанскую туристку подвергли групповому изнасилованию в Индии на глазах своего супруга

Испанская туристка стала жертвой нападения сексуального характера во время велопутешествия в восточной части Индии, прямо перед глазами своего мужа.

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Согласно отчетам индийских СМИ, случай произошел в районе Хансдиха, в округе Думка, штат Джаркханд. Пара решила остановиться на ночлег в самодельной палатке в этом районе во время путешествия в Непал через соседний штат Бихар. Однако их отдых был нарушен, когда на них напали неизвестные лица, и женщину подвергли насилию.

После инцидента пострадавшую доставили в общественный медицинский центр в Сарайяхат, где ей была оказана необходимая помощь. Власти начали расследование этого случая.

Полиция сообщила, что нападавшие были частью группы путешественников на велосипедах, останавливающихся в различных местах во время своего пути. Дополнительные детали происшедшего собираются, и уже трое подозреваемых задержаны для дальнейшего допроса.

Согласно официальной статистике, в среднем в Индии ежедневно регистрируется 86 случаев изнасилования, при этом большинство из них приходится на штаты Раджастхан, Уттар-Прадеш и Мадхья-Прадеш, которые являются популярными туристическими направлениями в стране.