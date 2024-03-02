Посольство России в Коломбо (Шри-Ланка) призвало российских граждан, постоянно проживающих на острове, покинуть страну из-за участи в последние временные случаи домогательств в отношении них.
Согласно сообщению, опубликованному в telegram-канале диппредставительства, в связи с участием российских граждан в участи с участием российских граждан в инцидентах, прежде всего, тех, кто проживает на Шри-Ланке уже длительное время, посольство призывает их рассмотреть возможность возврата на родину.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.