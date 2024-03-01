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Отдых на Черноморском побережье: новые автобусные туры от Федерального туроператора "Интурист"

Автобусные туры на курорты Чёрного моря будут организованы из четырёх городов России

0:54
Туризм

В летнем сезоне 2024 года Федеральный туроператор "Интурист" расширяет свою сеть автобусных туров на курорты Черноморского побережья, представив новые маршруты из четырёх российских городов, как сообщается Ассоциацией туроператоров России (АТОР).

Автобусные туры на курорты Чёрного моря будут организованы из четырёх городов России
Фото: unsplash.com by Tomas Salas is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

С комфортабельным транспортом пассажиры смогут отправиться в:

  • Анапу
  • Геленджик
  • Туапсинский район

    из

  • Москвы
  • Иваново
  • Суздаля
  • Владимира

Продолжительность поездок составит 10, 11 или 12 ночей.

Время в пути от Москвы до Анапы оценивается в 21-22 часа. Все пассажиры будут застрахованы во время поездки. Стоимость автобусного тура на 11 ночей, включая проезд и проживание без питания, начинается от 41 тыс. 680 рублей за двоих, а с питанием (завтраками) — от 49 тыс. 396 рублей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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