Отдых на Черноморском побережье: новые автобусные туры от Федерального туроператора "Интурист"

Автобусные туры на курорты Чёрного моря будут организованы из четырёх городов России

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

В летнем сезоне 2024 года Федеральный туроператор "Интурист" расширяет свою сеть автобусных туров на курорты Черноморского побережья, представив новые маршруты из четырёх российских городов, как сообщается Ассоциацией туроператоров России (АТОР).

Фото: unsplash.com by Tomas Salas is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

С комфортабельным транспортом пассажиры смогут отправиться в:

Анапу

Геленджик

Туапсинский район из

Москвы

Иваново

Суздаля

Владимира

Продолжительность поездок составит 10, 11 или 12 ночей.

Время в пути от Москвы до Анапы оценивается в 21-22 часа. Все пассажиры будут застрахованы во время поездки. Стоимость автобусного тура на 11 ночей, включая проезд и проживание без питания, начинается от 41 тыс. 680 рублей за двоих, а с питанием (завтраками) — от 49 тыс. 396 рублей.