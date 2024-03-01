Отдых на Черноморском побережье: новые автобусные туры от Федерального туроператора "Интурист"

В летнем сезоне 2024 года Федеральный туроператор "Интурист" расширяет свою сеть автобусных туров на курорты Черноморского побережья, представив новые маршруты из четырёх российских городов, как сообщается Ассоциацией туроператоров России (АТОР).
С комфортабельным транспортом пассажиры смогут отправиться в:
из
Продолжительность поездок составит 10, 11 или 12 ночей.
Время в пути от Москвы до Анапы оценивается в 21-22 часа. Все пассажиры будут застрахованы во время поездки. Стоимость автобусного тура на 11 ночей, включая проезд и проживание без питания, начинается от 41 тыс. 680 рублей за двоих, а с питанием (завтраками) — от 49 тыс. 396 рублей.
Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.