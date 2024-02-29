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Экономьте на авиабилетах: жители Калининградской области получат доступ к льготным перелетам в ключевые города России

Специалисты представили обзор изменений в ценах на авиабилеты из Калининграда

2:20
Туризм

С начала мая текущего года жители Калининградской области могут воспользоваться льготными авиабилетами для перелетов в различные города России. Эта инициатива позволит им экономить на стоимости перелетов в города, включая:

Специалисты представили обзор изменений в ценах на авиабилеты из Калининграда
Фото: openverse.org by Gummy-beer is licensed under CC0 1.0
  • Москву
  • Санкт-Петербург
  • Архангельск
  • Екатеринбург
  • Жуковский
  • Калугу
  • Мурманск
  • Сочи

Данное решение властей призвано увеличить доступность авиаперелетов для жителей региона и уменьшить влияние сезонных колебаний цен. Особенно остро проблема цен на билеты становится летом и в новогодние праздники, когда в регион приезжает множество туристов, сообщает Калининград. Ru.

Ситуация с доступностью авиаперелетов из Калининграда в Москву стала еще более значимой с 2022 года, после введения ограничений на полеты через Литву, что привело к увеличению расходов на топливо и убыткам для авиакомпаний. Усилия правительства России по регулированию цен на билеты не принесли должного результата, поэтому власти региона приняли решение о предоставлении субсидий для облегчения финансовой нагрузки на население.

Согласно последним данным, на маршруте из Калининграда в Москву действуют шесть авиакомпаний с различными тарифами. В настоящее время наименьшая стоимость билета составляет 3800 рублей. Однако цены могут измениться в ближайшее время.

Лидером по количеству рейсов на этом направлении является "Аэрофлот", предлагающий не менее пяти рейсов в день. Стоимость билетов в экономклассе начинается от 6400 рублей. По сравнению с февралем 2022 года цены незначительно снизились, оставаясь конкурентоспособными.

Дочерняя компания "Россия", принадлежащая "Аэрофлоту", также осуществляет рейсы в Москву. Стоимость билетов на начало марта составляет от 4674 рублей. Среди других авиаперевозчиков наиболее привлекательными тарифами выделяется компания "Победа", предлагающая четыре рейса в день по цене от 3899 рублей.

Несмотря на разнообразие предложений, стоимость билетов может изменяться в зависимости от сезона и загруженности рейсов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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