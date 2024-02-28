Пхукетская полиция задержала мототаксиста по обвинениям в сексуальном домогательстве в отношении туристки

Водитель мототакси на Пхукете был обвинён туристкой в домогательстве

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

На Пхукете полиция арестовала мототаксиста, которого путешественница обвинила в попытке сексуального домогательства.

Фото: https://www.carscoops.com/

По данным издания The Phuket News, 18-летний местный житель отрицает обвинения, а правоохранительные органы начали расследование инцидента.

Инцидент был зарегистрирован рано утром 26 февраля. По словам туристки из Германии, она остановила мототакси около часа ночи, возвращаясь с воскресной ярмарки Chartered Walking Street в Пхукет-тауне, согласившись заплатить 150 бат за поездку в отель на острове Сирай.

37-летняя женщина утверждает, что молодой человек попытался познакомиться с ней, а затем, обернувшись, поцеловал ее в щеку. После этого он якобы схватил ее за руку и принялся прикасаться к интимным местам.

Туристка сообщила, что испугалась его поведения и спрыгнула с мотобайка на ходу, получив при этом травму. Водитель остановился, но скоро уехал, когда появился прохожий.

Сотрудники правоохранительных органов использовали записи камер видеонаблюдения для отслеживания маршрута. Также они выяснили, что подозреваемый звонил в отель, чтобы уточнить адрес. Полиция посетила арендованное жилье, где проживал подозреваемый, и изъяла одежду и транспортное средство, заснятые на камеры. Было также установлено, что он использовал телефон, зарегистрированный на имя мачехи.