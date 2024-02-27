Истинная сторона Узбекистана: взгляд туриста

Российский турист оказался в Узбекистане и поделился своими рассуждениями, почему поездка туда не рекомендуется

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турист из России, который посетил Узбекистан, поделился своим впечатлением от этой страны и высказал ряд замечаний, которые могут повлиять на решение других путешественников относительно поездки в этот регион.

Фото: trn-news.ru

Он отметил, что несмотря на красивые зеленые парки, высокие здания и фонтаны в столицах, реальная жизнь в стране характеризуется бедностью большинства населения, недостаточной санитарией и непривлекательными для туристов видами, способными вызвать негативные эмоции.

Прогуливаясь по местным рынкам, турист обратил внимание на отсутствие холодильных камер для мяса, которое продается даже на улицах в жару. Он в шутку отметил, что при температуре +10 градусов зимой ему страшно представить, что происходит летом при пятьдесятиградусной жаре. Кроме того, он поделился своим наблюдением о жизни в сельской местности, где отсутствует централизованное отопление, и люди используют печки для обогрева.

Что вызвало удивление у туриста, так это рекламные таблички на столбах с номерами телефонов психологов. Он удивился их распространенности, заметив несколько подобных табличек за время своего путешествия. Такие аспекты, по мнению туриста, могут повлиять на впечатление о стране и влияние на решение о посещении ее.

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