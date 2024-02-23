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Казань: готовимся к приему мировых игр и саммита БРИКС

Казань взята туристами

2:55
Туризм

Турниры представляют отличную возможность привлечь новых посетителей.

Казань взята туристами
Фото: syl.ru

Открытие "Игр будущего" вызывает особый интерес со стороны администрации города. Мэр Казани отмечает важность создания такого впечатления, чтобы иностранцы, вернувшись домой, рассказывали о Казани своим близким и рекомендовали посетить столицу Татарстана. Туризм приносит значительные доходы городу, согласно отчету СберАналитики за 2023 год, общий объем трат туристов и экскурсантов составил около 24 миллиардов рублей. Директор Комитета по развитию туризма Казани, Дарья Санникова, сообщает о росте туристической активности на 30 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Наибольшее количество туристов посещает Казань с мая по ноябрь, составляя более 70% от общего числа за год. Чаще всего город посещают жители Турции, Казахстана, Ирана, Индии и Пакистана, а количество туристов из Китая увеличилось на 152% за последний год. Средний турист проводит в столице Татарстана четыре дня и тратит в среднем 2750 рублей в день, что на 34% больше, чем годом ранее. Гостиницы являются наиболее популярным видом размещения, их загруженность в пиковые периоды достигает 95%.

Казань посетило около четырех миллионов туристов в прошлом году, а в 2024 году ожидается еще больше посетителей благодаря проведению двух крупных мероприятий: "Игр будущего" и саммита БРИКС. Главная задача — сохранить интерес туристов и привлечь их вновь.

Чтобы не испортить впечатление участников соревнований, необходимо решить проблемы с транспортом и обеспечить проходимость центра города. Разрешение этих проблем лично взял на себя президент республики, поэтому в ближайшие недели ожидается их решение, по крайней мере, на время проведения международных соревнований.

Подготовка к международным мероприятиям продолжается. Основное внимание уделяется ремонту и обновлению инфраструктуры города. Центральный стадион, не реконструированный в течение 19 лет, будет отремонтирован. Также планируется ремонт стадиона "Трудовые резервы" и реставрация улицы Баумана. На Булаке планируется установка новых фонтанов и подсветка. В Вахитовском районе реконструируют 32 объекта культурного наследия, включая дом Щетинкина на улице Баумана.

В рамках подготовки к саммиту БРИКС активно ведется работа по обновлению улиц и зданий, а также созданию различных объектов городского оформления, включая граффити и фотолюминесцентные муралы. Префектура "Старый город" планирует создать коллекции аудиогидов по различным маршрутам города с переводом на несколько языков, включая русский, татарский и английский.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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