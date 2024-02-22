Большинство туристов планируют посетить столицу россии на февральские праздничные дни

Большинство россиян решили провести праздничные дни с 23 по 25 февраля в столице.
В список лучших городов для проведения досуга в выходные вошли Санкт-Петербург и Казань, сообщили аналитики МТС Travel и Bronevik.com. На эти три города пришлась четверть от общего количества бронирований отелей.
В грядущие выходные также спросом пользуются апартаменты в Ярославле и Туле. Еще жители России отправятся отдыхать в Сочи, Екатеринбург, Калининград и Нижний Новогород.
Все породы кошек уникальны по-своему, но некоторые из них действительно выделяются своей необычной внешностью и особыми чертами.