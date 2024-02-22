Большинство туристов планируют посетить столицу россии на февральские праздничные дни

Москва лидировла в списке городов для посещения на февральские праздники

0:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Большинство россиян решили провести праздничные дни с 23 по 25 февраля в столице.

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В список лучших городов для проведения досуга в выходные вошли Санкт-Петербург и Казань, сообщили аналитики МТС Travel и Bronevik.com. На эти три города пришлась четверть от общего количества бронирований отелей.

В грядущие выходные также спросом пользуются апартаменты в Ярославле и Туле. Еще жители России отправятся отдыхать в Сочи, Екатеринбург, Калининград и Нижний Новогород.