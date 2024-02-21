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Отпуск на Байкале: идеальное место для незабываемого отдыха и приключений

Идеи для незабываемого отдыха весной на Байкале

3:55
Туризм

Сейчас самое время задуматься, куда отправиться в отпуск. Очевидный ответ — если вы еще не посетили Байкал, то пора исправлять это! Ведь именно там вас ждут удивительные виды, которые нигде больше не увидишь. Опытные путешественники утверждают, что если рай существует на земле, то он обязательно здесь, на Байкале. Это называют жемчужиной Сибири. Ему уже 25 миллионов лет, что делает его самым древним и глубоким озером на нашей планете. Максимальная его глубина достигает 1642 метров, а на его поверхности умещается целая маленькая страна.

Идеи для незабываемого отдыха весной на Байкале
Фото: unsplash.com by Джефф Хоппер jeffhopper is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Для того чтобы попасть в Улан-Удэ, можно воспользоваться самолетом, а затем пересесть на маршрутку или такси, например, до Горячинска. Два часа в пути, и вы уже на месте. Байкал не только предлагает вам возможность насладиться природой, но и окунуться в атмосферу буддизма. Вы можете послушать звуки мантр и попрактиковать медитацию у самой большой в России статуи Будды Шакьямуни. Туристов также привлекают горячие источники, которые известны своими целебными свойствами.

Горячинск оправдывает свое название. Ведь здесь находится один из самых горячих термальных источников на Байкале, где температура воды достигает 52 градуса по Цельсию. Это один из старейших бальнеологических курортов такого типа в России.

И, конечно, здесь стоит ехать за… солнцем! Байкал славится как одно из самых солнечных мест в России, считается, что около 300 дней в году здесь светит солнце.

На восточном побережье озера вы можете остановиться в уютном экоотеле "Сосны", построенном из экологически чистых материалов. Он расположен посреди соснового бора, но при этом предоставляет все удобства современной цивилизации — удобства, интернет, ресторан, мангал, беседки и русскую баню. Это идеальное место, где туристы могут насладиться комфортом, находясь в гармонии с байкальской природой. Пройдя всего несколько минут по тропе через живописный лес, вы окажетесь на песчаном пляже Байкала.

Красота и величие этого огромного озера не перестают впечатлять. Вода здесь исключительно чистая, с низким уровнем минерализации. На некоторых участках даже можно разглядеть дно на глубину до 40 метров.

С 2009 года Байкал включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как самое большое озеро пресной воды и самый большой природный резервуар пресной воды в мире. Здесь обитает тысячи видов растений и животных, половина из которых являются эндемиками.

Байкальская нерпа, байкальский омуль, байкальский осетр, голомянка — все они обитают только здесь, на Байкале. Недалеко от поселка находится скала Черепаха, которая, согласно легенде, была хранительницей жемчужины, содержавшей всю жизнь озера. Черепаха окаменела, защищая Байкал от черного шамана. Местные жители загадывают желания, веря, что черепаха услышит их и исполнит.

Байкал считается местом силы, так как здесь сосредоточены культуры бурят и буддистов. Известный остров Ольхон является третьим по величине озерным островом в мире и считается священным центром северного шаманского мира.

Также стоит посетить национальный парк "Святой Нос" и Баргузинскую долину — первый в России заповедник, основанный еще до революции.

Исключительно прекрасен Чивыркуйский залив, где вода прогревается до 24 градусов, пляж Мягкая Карга, место тишины, и дацан с ликом богини Янжимы.

Поднимаясь на мыс Святой Нос, вы сможете насладиться видом на Баргузинский и Чивыркуйский заливы одновременно.

О Байкале можно говорить бесконечно, но лучше один раз увидеть его своими глазами. Впечатления от такого отдыха будут незабываемыми.

Байкал: Бездонный "колодец" планеты Земля | Интересные факты про озеро Байкал
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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